Ruben Frías, escultor: “El hierro es un mineral noble y poderoso que arrasa con todo a su paso”

A finales de noviembre la feria internacional de arte más grande de Chile volvió a la Estación Mapocho en su sexta versión, con más de 280 artistas nacionales e internacionales. Contó con una diversidad de disciplinas artísticas: pintura, escultura, fotografía, grabado, orfebrería contemporánea, instalación, muralismo, ilustración, acuarela, collage, y más. ArtWeek fue sin duda, escenario de grandes artistas, entre ellos Rubén Frías.

Rubén Frías

¿Piensas que la escultura que viste recién es de madera? No. Es de metal. La especialidad de Rubén es la fundición y el manejo de metales. En muchas técnicas del mundo de las artes manuales, la ciencia juega un rol fundamental. Este es un caso: obras de arte nacidas desde la fundición y la metalurgia. Te vamos a contar una historia sobre una técnica única, donde las altas temperaturas dan nacimiento a obras únicas.

Texturas diferentes, surgidas desde el fuego

Sus esculturas inmediatamente sobresalieron entre los exponentes: las figuras parecían nacidas de un volcán. En su página de Facebook, Rubén señala que “en su camino de búsqueda, su obra refleja su pensamiento basado en los cambios y problemas humanos, sociales, políticos y religiosos”.

Rubén Frías

Y se nota: el nivel de expresividad en sus esculturas de figura humana, llaman la atención. Nacidas a través de técnicas de fundición, a temperaturas cercanas a las de un volcán activo, el grado de complejidad para que las obras de Rubén Frías vean la luz es alto. Pero el resultado es majestuoso. Esa majestuosidad se refleja en toros, caballos y figuras mitológicas también. El fuego vive en sus obras.

Rubén Frías

Sin duda, la descripción en la página del escultor es certera: Agrega que el artista “domina la escultura emocional con marcada espontaneidad del dibujo, la soltura del movimiento en el gesto y por sobre todo su gran experiencia en la fundición a la tierra”.

Rubén Frías

Rubén Frías

Un largo camino

El artista es escultor desde 1990. “Ahí empecé a crear mis propias esculturas en fundición, ya que estaba fundiendo desde el 1986 para otros artistas”, nos comenta.

Aquél año, marcaría al artista. “Me encontré con el escultor Pedro Pablo Valdes (Palolo), que en el año 1986 después del terremoto del ‘85 en Santiago, estaba restaurando y remodelando unas casas afectadas del Barrio Yungay (del casco histórico). Llegué ahí por el maestro César Mondaca Del Valle, que se dedica a hacer cúpulas y claraboyas en estructuras de fierro y vidrios, una técnica muy bella que me enseñó”, relata.

“En 1986 llegué a trabajar en una reparación de unos techos de vidrio, donde Palolo estaba a cargo y conversamos. Me contó que era escultor y que estaba experimentado una técnica nueva, pero él quería darle otro proceso (una técnica única en ese momento) y me invito a trabajar con él en su taller y en la fundición”, agrega.

Rubén Frías

“En ese momento estaba en la Fundición Quinta camino a Quilicura que ya no existe. Desde ese momento jamás pude dejar esa magia del arte de fundir”, cierra. El artista señala que a partir de ese momento ha experimentado en diversas formas y técnicas nuevas “que descubrí a través de distintos trabajos de fundición que fui haciendo para diferentes escultores, pero siempre experimentado piezas para mí”, comenta. Además fue tomando muchos talleres y oficios para poder seguir creciendo en el arte del fuego.

Rubén Frías

Rubén Frías

Rubén Frías

Dificultades, materiales y técnicas

¿Cuál es la mayor dificultad a la hora de realizar tus esculturas? “Bueno yo creo que para mí, lo más difícil y fascinante es cuando tengo que fundir la pieza, por el esfuerzo. Todos los procesos de mis esculturas los hago yo, no tengo ayudante. Esto, porque me encanta sentir y vivir todos los procesos para lograr la escultura final: son muchos. Eso es lo que me hace vibrar, si no no lo haría”.

Rubén Frías

¿Con qué materiales trabajas y a qué temperaturas? “Manejo todos los materiales y metales dentro de la fundición, pero el que más me fascina es el hierro por su potencia. Es un mineral noble y poderoso que arrasa con todo a su paso. Con los años que llevo en este arte del fuego, he podido conocer su comportamiento e incluso, entenderlo en su estado líquido: para poder comprenderlo y poder jugar con él. Es el “Juego del fuego””, explica.

Rubén Frías

Rubén Frías

Obras icónicas

Recordando la obra que más tiempo le ha tomado realizar, Frías recuerda a “un toro que me mandaron a fundir”. “Era un toro, cuyo cuerpo era de un granito de una tonelada y fue muy complejo fundirlo”. Sin embargo, no ha sido su pieza más difícil. “Para mí la pieza que más me costó fue Guernica de Picasso. La realicé en un bello cuadro en fierro fundido a escala con sobre relieve y vaso relieve. Medía 3 metros por 2 metros. Una bella obra que me dejó mucho que pensar de la vida”, comenta.

Rubén Frías

Rubén Frías

Respecto a los precios de las obras que expuso en ArtWeek23, nos comenta que no le gusta hablar de precios. “Te puedo decir que están a un muy bajo valor, pues hago todo yo y el arte es para disfrutar: no para hacerte rico”. “Si fuera por eso, hago otra cosa. El arte se hace desde las emociones y el corazón”, agregó.

Rubén Frías

Rubén Frías

Más apoyo a los artistas

Su obra es única, ser artista en Chile es difícil. Para el escultor Rubén Frías, el arte debería ser aún más accesible. “Me encantaría que todos tuvieran la oportunidad de ver arte y que no sea para unos pocos. El arte es historia y todos tenemos derecho a la historia. El arte no debiese ser elitista”.

Rubén Frías

Rubén Frías

¿Hay oportunidades para el arte en América Latina y especialmente en Chile? “No puedo hablar por otros, pues estoy en Chile, pero encuentro que es como todas las cosas de acá: siempre son los mismos en todo tipo de cosas. El Estado debería dar oportunidades a los jóvenes que se interesan en el arte con escuelas estatales, que tengan apoyo de particulares”, propuso. Para Rubén “el arte en general, es el aire para el alma”. Puedes conocer más de su obra en su Instagram @escultorubenfrias.