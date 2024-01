Enero llega a su segunda semana y reinará la tranquilidad para 5 signos chinos

La lluvia de meteorito Cuadrántidas, una de las más esperadas por la intensidad, estará activa por toda la semana que viene y finalizará el 12 de enero, mientras que dos conjunciones lunares con Marte y Mercurio, más la fase nueva del satélite natural de la Tierra, aportarán mucha tranquilidad a seis animales del horóscopo chino: Tigre, Conejo, Serpiente, Cabra y Gallo.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Tu pareja logrará algo muy importante para él, que lo marcará enormemente y lo colmará de una felicidad suprema, por lo que no dudes en participar activamente en esta celebración. Será una forma de afianzar aún más la relación que mantienen. Los dos están trabajando día a día por crecer juntos y alcanzar este objetivo también es tuyo.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Te harán algunas críticas por tu desempeño en cierta actividad que es muy importante para ti. No las tomes como algo malo, sino como la oportunidad de corregir ciertos detalles que tú no puedes ver. Agradece a esa persona por tomarse el tiempo y no solo conversar sobre los resultados que obtuviste, sino por mostrarte ciertos aspectos que no has logrado ver. Acepta con humildad y dedícate a edificar partiendo de estas buenas críticas.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

No opines ni te involucres en discusiones ajenas. Aunque te cause cierta impotencia, que sean ellos quienes resuelvan sus asuntos, porque si intentas ayudarlo o emitir algún comentario, sencillamente, la única que perderás serás tú. Disfruta de tu tranquilidad y para eso también tienes que poner un límite al pedir que no te comenten algo sobre el tema, porque eso para ti es un caso cerrado.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

La constancia y disciplina con la que has actuado en los últimas veces te traerá buenas recompensas, porque ahora sí tendrás un tiempo plenamente para ti y las personas que amas, ya que es muy posible que te den algunas vacaciones o días libres en los que podrás gozar al máximo, relajarte y construir muchos recuerdos inolvidables. Además, puedes conocer a personas interesantes que te brinden una oportunidad para mejorar en el aspecto laboral.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Lograrás mucha calma tras solucionar un problema familiar que desde hace un par de semanas te ha robado el sueño y la tranquilidad. La clave de esto será tener el temple para confrontar a quienes quieren intimidarte. Todo el cosmos te respaldará, así que esa confianza y fortaleza saldrán para poner en su lugar a esta persona, quien ya no molestará más en tu vida porque aprenderá una gran lección.