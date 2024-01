Arranca el 2024 con nuevas oportunidades y fortuna con los números de la suerte para cada signo del 9 al 14 de enero

Así como día a día conocemos cuál es el destino para cada signo del zodiaco, la numerología nos permite conocer cuál será el número y sus combinaciones que ayudará a lograr la fortuna y la suerte. Prepárate para conocer los números que esta semana vibran contigo.

Aries

Sus números de la suerte son: 25, 32,46

Tienes que echarle ganas a esta oportunidad porque de ello depende que escales posiciones en el plano profesional. Estás con personas de poder que te observa y que saben que eres del tamaño del reto que te pongan, así que siempre hacia adelante.

Tauro

Sus números de la suerte son: 2, 17, 55

Es una semana donde debes ser muy prudente con los negocios para invertir el dinero muy bien y salir exitoso. Recuerda que no puedes dar pasos en falsos y que necesitas toda la entereza para salir adelante con miras a tu prosperidad.

Géminis

Sus números de la suerte son: 5, 12, 44

No puedes esperar que las cosas te lleguen de la nada, tienes que estar dispuesta a luchar por lo que quieres, así que determinación y firmeza en tus decisiones para que el éxito y la prosperidad llegue a tus manos.

Cáncer

Sus números de la suerte son: 7, 11, 52

Tu creatividad te liberará y te dará la independencia que necesitas para crecer profesionalmente. Todo está a tu favor, incluso si retomas los estudios vas a poder salir adelante y obtener ese cargo por el que tanto has luchado.

Leo

Sus números de la suerte son: 22, 31, 66

Te ofrecen una nueva oportunidad laboral que no puedes dejar pasar. Si no te sientes conforme dónde estás y además no valoran tu esfuerzo, lo mejor es buscar nuevos horizontes, así que toma la decisión.

Virgo

Sus números de la suerte: 10, 08, 71

No te rindas ante nada, reto que te pongan de frente, reto que debes cumplir. Si hay tropiezos en el camino, te levantas y sigues porque el camino del éxito y la prosperidad esta lleno de piedras, pero tu eres fuerte y voluntariosa.

Libra

Sus números de la suerte son: 45, 67, 09

Es una semana muy ardua de trabajo, pero necesaria porque gracias a ello vas a poder equilibrar tu economía. Prudencia con los gastos porque necesitas ahorrar para la adquisición de un bien inmueble que te dará tu independencia.

Escorpio

Sus números de la suerte son: 21,66,79

Carisma e inteligencia, dos elementos que te ayudan a avanzar en los negocios que estaban estancado y que ahora dan pasos importantes para generar mejores finanzas. No te paralices por nada ni por nadie.

Sagitario

Sus números de la suerte son: 34, 76, 9

Esta semana tendrás buenas noticias con algunos asuntos legales que no habías podido resolver. Logras avanzar en la resolución de esa situación y tendrás la tranquilidad y la satisfacción de que todo vuelve a su curso.

Capricornio

Sus números de la suerte son: 33, 44, 76

Es un buen momento para las relaciones publica, porque será el momento propicio para dar a conocer tu emprendimiento y lo que necesitas para arrancarlo. Enfócate y habla con las personas adecuadas.

Acuario

Sus números de la suerte son: 18, 29, 48

Una persona que llega de tierras lejanas te propone una nueva oportunidad de negocios que no puedes dejar pasar. Piénsalo, pero viene con las mejores perspectivas y será un salto en tu futuro profesional.

Piscis

Sus números de la suerte son: 3, 15, 69

Es una semana de desafíos y de arrancar nuevos proyectos que, gracias al ímpetu y la ganas de luchar, tendrás garantizado el éxito. No desvíes el camino y trata de administrar muy bien los recursos.