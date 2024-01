5 señales de que es momento de olvidar a tu ‘crush’: así sabrás que debes seguir adelante

Un enamoramiento no correspondido puede llegar a ser más complejo de superar que una ruptura. Y es que, aunque esos sentimientos son hacia una persona real, solo forman parte de una fantasía.

La relación que soñaste con este crush no existe y tampoco lo conoces de verdad; por lo tanto, es sencillo imaginarse una vida perfecta a su lado e idolatrar tu idea de quién parece ser como persona.

“Un crush es el peldaño más bajo en la escala de relaciones. Es más un coqueteo mental que algo real”, explicó la experta en relaciones Susan Winter en una entrevista a Elite Daily.

“Nos ‘imaginamos’ un romance increíble con esta persona; sin embargo, no sabemos lo suficiente sobre ellos como para saber si eso es siquiera una realidad”, apuntó.

Por esas razones, a diferencia de un noviazgo con un hombre real en donde las señales de que es necesario terminar son claras, es superdifícil saber cuándo es hora de dejar ir a un amor idealizado.

Sin embargo, no estás sola. Muchas mujeres han llegado a perderse en estas ilusiones amorosas irrealizables y después no tienen claro en qué momento o cómo dejar de estar enamoradas.

Indicios de que ya es hora de renunciar a tu amor platónico

Así que, si sospechas estar en una situación similar, te contamos cinco señales de que ya es momento de dejar ir a tu crush, de acuerdo a expertos consultados por el medio antes citado.

Tu crush no sabe de tu existencia

Si tienes amor hacia un hombre, pero él no sabe ni tu nombre, no has logrado llamar su atención aunque lo has intentado o parecen ajenos a ti es un gran indicio de que debes dejar ir esa devoción.

“Es una señal clara de que no estás en su radar. O tiene pareja, o no le gustas. Aunque sea difícil de aceptar, lo mejor es pasar página”, apuntó Winter en su charla con la revista digital.

El hecho de que alguien no te reconozca estando en frente puede ser frustrante y doloroso; en especial, si consideras que podrían hacer una buena pareja, pero hay que soltar la ilusión.

Otro escenario mucho más perjudicial, pero igual de frecuente es soñar con una persona que no tiene ni idea de tu existencia porque te enamoraste sin realmente conocerla en la vida real.

Sus interacciones se quedan en coqueteos

Otra señal obvia de que debes olvidar tu crush es si no superan el ciclo del coqueteo; es decir, se conocen, pero sus interacciones no pasan de bromas coquetas por más que lo has intentado.

“Ambos coquetean y coquetean, pero eso es todo. Todas las bromas e insinuaciones no llegan a ninguna parte en el mundo real”, destacó Winter haciendo referencia a dicho ciclo.

“No importa cuán claramente le des luz verde a la persona que te gusta para proceder, él no toma medidas. Incluso cuando sugieres un plan para verse, no responden ni corresponden”, dijo.

Otra señal obvia de que debes olvidar tu crush es si no superan el ciclo del coqueteo | (Pexels)

Tus sentimientos se interponen en tu vida real

Aunque tener un crush suele ser algo inofensivo, si tu fantasía con esa persona empieza a interferir con tus relaciones verdaderas es momento de soltar la ilusión y enfocarse en la vida real.

“La mayor parte de la intriga está en nuestra cabeza. Mantener un control firme sobre lo que es real y lo que se imagina ayudará a determinar si la persona que le gusta es una opción viable o simplemente un delicioso sueño”, resaltó Winter.

Cuando vives atrapada en el segundo caso, entonces estás poniéndote barreras que te impiden conocer a alguien bueno real. La recomendación es evaluar tu relación actual con la persona que te gusta.

Si es evidente con sus gestos y palabras que no piensa en ti de la misma forma que tú, es hora de liberarse de las redes de la ensoñación y buscar un amor que sí pueda materializarse.

Estás comenzando a obsesionarte

Toda el que se haya enamorado sabe lo normal que es gastar algunos minutos del día en fantasear con la persona que le gusta, pero si tu mente está divagando más de lo habitual hay que parar.

“Si descubres que estás obsesionado con la persona que te gusta, es hora de salir de la fantasía”, expuso Winter. “¿Estás aburriendo a tus amigos contándoles cada pequeña cosa que hizo o dijo la persona que te gusta? ¿Reproduces continuamente tus interacciones?”.

“¿Ya estás planeando vuestro futuro juntos? ¿Tus emociones aumentan o disminuyen según la atención de la persona que te gusta o la falta de ella?”, preguntó. En caso de que hayas respondido sí a cualquiera, la experta afirma: “Estás obsesionado y necesitas seguir adelante”.

De acuerdo al psicoterapeuta Todd Baratz a Elite Daily, una forma de lograr romper con la obsesión es empezar a tener citas incluso aunque estés enamorada porque puede ayudarte a superar a tu crush.

“Esto puede ser extremadamente útil para abrirte a sentir deseo y ser deseado”, destacó.

Si tu mente está divagando más de lo habitual pensando en tu crush, debes dejarlo ir | (Pexels)

Ya confesaste tu amor, pero no te respondieron

Si decidiste confesar tus sentimientos a tu amado, pero el tiempo pasó y nunca te respondieron nada al respecto, es otro signo de que es tiempo de renunciar a él y continuar el camino.

“Puedes compartir cómo te sientes con alguien y luego dejar que haga lo que quiera con esa información”, señaló la directora de Regroop Online Life Coaching, Pricilla Martínez, al portal.

“Si es alguien a quien conoces desde hace tiempo, podrías estar arruinando la relación que ya has establecido con ellos”, advirtió a Elite Daily. Por eso, debes darle un espacio a procesar todo.

No obstante, si no termina correspondiendo, entonces habrá que despedirse de las ilusiones. No será fácil, pero es mejor encontrar a alguien que esté tan interesado en ti como tú en él.