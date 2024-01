Un golpe de suerte tendrán 6 signos del horóscopo del 15 al 21 de enero

En la tercera semana de enero hay muchas energías positivas y se superarán obstáculos para los signos de Aries, Géminis, Cáncer, Libra Capricornio y Acuario.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tendrás mucha vitalidad y entusiasmo, así que aprovéchalo, especialmente si tienes un proyecto al que te desees dedicar. Canalízalo de la mejor manera posible y así no desperdiciarás nada. Con esto puedes tener ideas brillantes con las que pudieras monetizar. Identifica a esas personas que estarían dispuestas a ayudarte en tu emprendimiento o idea de negocio que tienes. Procura que sean de confianza para que no te roben las ideas y luego sea demasiado tarde.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Es posible que recibas una noticia que de desestabilice un poco, que te quite las fuerzas momentáneamente. Sin embargo, eres una mujer resiliente y conseguirás las fuerzas para hacerle frente a la situación que te tocará batallar. Más a tener mucha energía positiva de tu lado, que te iluminará para que tomes los caminos correctos que te llevarán hacia el equilibrio energético y la paz mental. Apóyate en tus seres queridos.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Enero es un mes de muchos gastos y poco dinero en fondo, pero esto no será impedimento para ti porque tendrás la dicha de recibir el pago de una deuda que estaba demasiado atrasada y con la que podrás hacerle frente a todos los problemas económicos y responsabilidades propias de mes. Eso sí, jerarquiza muy bien los gastos para que te alcance para todo. Ya estarás mucho más tranquila y podrás hacer planes para el siguiente mes.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Conocerás a alguien muy importante que tendrá una gran influencia en tu vida personal y laboral, ya que será como un mentor, sus sabias palabras te guiarán para puedas tomar decisiones acertadas. Las cosas comenzarán a cambiar para mejor, verás cómo avanzarás más rápido, pero para esto también será necesario que arriesgues algo que te importa mucho, así sea momentáneamente. Pero esta será al prueba de fuego para que puedas tener más éxitos.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Es bueno que planees una salida en familia que te permita deslastrarte de todas esas cargas negativas que has tomado de la semana. Estar enfocada en esto te dará mucha vitalidad y entusiasmo, que se verá reflejado en la productividad laboral. No te pongas límites absurdos. Planea con base en tu realidad. Si otros no te quieren acompañar, pues no dudes en aventurarte sola, porque te irá de maravilla en este paseo inolvidable.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Poco a poco irás recuperando la salud y el bienestar que perdiste a finales del año pasado o inicio de este. Solo tendrás que ser muy positiva, porque a pesar de la gran adversidad que enfrentas, tienes un mar de posibilidades para hacerle frente. Además cuentas con el apoyo de quienes te aman y esto te dará la fortaleza que requieres. A medida que avance la semana recobrarás paso a paso la vigorosidad que te caracteriza.