Mujer causa revuelo en redes al admitir que no se bañó por seis semanas: “Lo mejor que me ha pasado en la vida”

Aunque bañarse es para muchos un hábito que debe hacerse todos los días, sobre todo para la mayoría de las personas en los países de toda América, en otras partes del mundo es un tema de debate si alguien se debe bañar todos los días.

Hace algún tiempo, varias celebridades y otras personas en la web causaron cierto revuelo al confesar que no se bañaban todos los días. Sin embargo, el caso de una mujer llamada Jessy Muller ha causado revuelo en redes sociales nuevamente, pues esta aseguró que ha evitado por semanas el agua y el jabón.

La mujer asegura que dejarse de bañar fue lo mejor que le ha pasado en la vida

De acuerdo con Muller, dejar de bañarse ha sido lo mejor que le ha pasado en la vida, pues esto le ha quitado una preocupación grande de encima por lo que ya no piensa en su siguiente ducha, y en cambio las disfruta más cuando las toma.

Esta mujer estadounidense vive en su furgoneta, y relató que tiene todo lo necesario para el día a día. Pero, el cilindro de la camioneta se descompuso y esto la obligó a aplazar sus baños, por lo que inició con dejarse de lavar el cabello y así tardar menos.

@tendenciaspopmx Mujer pasa seis semanas sin bañarse y dice que es la mejor decisión que ha tomado ♬ sonido original - Tendencias Pop Mx

Dejar de lavarse el cabello tan seguido es una moda llamada ‘noo poo’, la cual invita a dejar estos productos para evitar contaminar y darle un respiro al cuero cabelludo de tantos químicos que muchos afirman son dañinos.

Muller le cayó bien ésta práctica y poco a poco duraba más sin lavarlo, hasta que empezó a generalizarlo a todo el cuerpo, al punto en que no se dio cuenta que llevaba 6 semanas sin bañarse.

“Me mantengo limpia utilizando métodos alternativos y de vez en cuando me doy el lujo de darme una ducha caliente, larga y adecuada. Excepto esta vez... cuando no hacía mucho tiempo ni hacía calor”, explicó.

Como era de esperarse, esto causó revuelo entre los internautas, quienes no paraban de comentarle lo importante que es tomar una ducha diaria, pero también hubo quienes le dieron la razón sobre éste tema:

“No puedo pasar casi un día sin ducharme”, “Yo no recomiendo un baño prolongado ni duchas diarias” y “¡La gente olvida que ducharse a diario es un fenómeno nuevo!” fueron algunos de los comentarios que le dejaron.