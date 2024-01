“Para las que nunca han tenido novio”, la tendencia en TikTok que está reconfortando corazones “sin amor”

No hace falta ser un genio para descubrir que encontrar pareja hoy día es demasiado complicado. En las últimas décadas se han producido muchos cambios importantes en la sociedad y la cultura, muchos de los cuales se han visto exacerbados por la pandemia. Las aplicaciones de citas, que por momentos pareciera “facilitan” las cosas, en realidad son un desastre. Algunos quieren un compañero de vida, algunos sólo buscan validación y terminan jugando, algunos están ahí para estafar gente y otros están simplemente ahí por curiosidad.

Lo que antes pasaba sin tanto alboroto, hoy parece haberse convertido en una mercancía, un trámite más para evadir la soledad y buscar por urgencia no es nada bueno y al mismo tiempo, las personas no tienen tiempo y piensan que buscar seriamente una pareja puede requerir tanto esfuerzo como buscar trabajo.

No es extraño que hoy, plataformas como TikTok estén llenas de mujeres compartiendo sus experiencias con citas fallidas, relaciones intermitentes, hablando de la falta de responsabilidad afectiva, del apego evitativo y más recientemente del hecho de “nunca haber tenido novio”.

“Tengo x años y nunca he tenido novio”, la tendencia que reconforta corazones ‘sin amor’

Recientemente Jessica Cárdenas, una joven originaria de Jalisco se ha vuelto viral tras contar en TikTok que a sus 28 años, nunca ha tenido novio.

“Sin duda mi TikTok más personal. Tengo 28 años y nunca he tenido novio (...) Cuántas veces no me ha rondado por la cabeza: ‘ya me quedé sola, quizás es que he hecho algo mal, quizás es que no soy lo suficientemente bonita, quizás es que no soy lo suficientemente simpática’, ‘¿Tal vez debería aceptarle otra cita aunque no me haya gustado porque quizá puede pasar el tiempo y me puede empezar a gustar?’. ‘sí igual y yo tengo algo de malo y auyento a los hombres’...La respuesta es NO, no, no y no”, dice en su video.

Jessica contó que tuvo dudas sobre si compartir esta experiencia en redes sociales sin embargo, asegura que lo hizo porque sabe que muchas mujeres están en una situación similar y que es bueno sentirse acompañadas. “Es un tema complicado y que a veces te puede costar muchas lágrimas pero el proceso de cada quien es distinto”

Jessica señaló que ha conseguido estar en paz con el hecho de nunca ha tenido novio y dijo que está tranquila con sus decisiones. “He trabajado mucho esto como de manera interna y la verdad es que estoy muy tranquila. Si a ti te ha pasado algo como esto, no pasa nada, no pierdas la esperanza”.

Mujeres aprovecharon la sección de comentarios para expresar su sentir y compartir sus historias personales, dejando ver que en efecto, hoy día parece algo común no tener pareja o sentirse “fuera de lugar” por no haber tenido una relación romántica “a cierta edad”.

“Yo tengo 35 y también sigo soltera siento que es porque no me gustan los conflictos no me gusta tener que batallar porque en realidad las relaciones”; “30 años y nunca he tenido novio”; “Yo tengo 27 años y nunca he tenido novio, si he tenido pretendientes y la oportunidad de tenerlo, pero no siento nada por ellos y prefiero estar sola”; “24 años, 0 novios, 0 citas, 0 besos, 0 pretendientes y va para largo. Nadie nunca ha mostrado interés en mi”; “31 y nunca he tenido novio , honestamente nunca he sentido dolor o tristeza por eso, me niego a conformarme con lo mínimo para evitar una soledad a la larga”; “30 y tampoco nunca he tenido novio 🙋🏻‍♀️amo mi soltería, me acostumbré tanto a mi misma que me siento muy agusto así!”, se lee.

Como Jessica, otras mujeres han compartido videos en los que revelan que nunca han tenido novio y cómo eso ha cambiado su perspectiva de las cosas o les ha afectado en su día a día. “Soy una chica que nunca ha tenido novio, claro que cuando alguien muestra interés en mí ahora voy a dudar de ello porque no le voy a creer que le guste”; “Nunca he tenido novio y claro que cuando veo que mis amigas se comprometen, se casan o tienen hijos, me pregunto si me va a pasar algún día”, señalan más usuarias de TikTok en sus propios videos.