Mujer tiene 20 hijos y quiere seguir teniéndolos: “hasta que el cuerpo me dé”

Marta y sus 19 hijo viven en una misma casa con tres habitaciones. Ahora, está a la espera de su hijo número 20. La mujer debe coordinarlos a todos para que realicen sus tareas, se organicen y alejen de actividades riesgosas.

Marta, en una publicación de TikTok, la mujer de 39 años explicó el motivo por el cual ha decidido tener muchos hijos con un hombre diferente:

“Yo lo tomo a esto, mami, como un negocio… sí, prácticamente. La verdad es que, como el Gobierno me ayuda por cada niño, entonces yo recibo un dinerito por cada niño”.

De acuerdo al reportaje del medio citado, por los hijos más grandes recibe un total de USD 76 a USD 81, mientras, por los más pequeños, el Gobierno le otorga un bono que ronda los USD 28 a USD 30.

Recibe un total de poco más de USD 500, pero el “negocio” sería tan “rentable” a sus ojos, ya que se niega a dejar de quedar en embarazo, a pesar de haber sido madre a los 14 años y no dar abasto con los niños que tiene a su cuidado.

Sus dos hijos mayores no están porque ya se fueron a hacer su vida, lejos de sus hermanos que sus edades están entre los dos y 15 años.

“Es difícil, sí, pero mirándolo positivamente es hasta bueno, porque así no trabajo, con las ayudas del Gobierno, con eso tengo y fuera de eso los vecinos me ayudan, también si me veo muy atrancada o algo así, me voy para la iglesia y eso me ayudan”, señaló.