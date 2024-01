“Ni una boda real se compara con esta”: Original invitación de matrimonio se vuelve viral en redes y se roba protagonismo

El papel y los tradicionales lazos y colores de boda han quedado en el pasado, la era digital ha demostrado que solo hace falta un poco de creatividad para crear algo diferente, ese fue el caso de esta pareja, Willson y Roxana, un par de prometidos que se propusieron a hacer de su invitación de matrimonio una muy original y terminaron robándose todas las miradas de los internautas, haciéndose virales.

“El destino nos unió y el gran amor surgió para que formemos un solo cuerpo y un solo corazón”, estas son las efusivas palabras de amor con las que inicia el video-invitación, el cual tiene una duración de 4 minutos y hace uso de la clásica marcha nupcial como fondo mientras corre los detalles de la ceremonia.

Otra de las particularidades que llama la atención en la edición, es la extendida celebración, la cual anuncian duraría tres días (20, 21 y 22 de enero), toda una jornada de fiestas por todo lo alto.

Si nuestra invitación de bodas no va ser así, no quiero nada. pic.twitter.com/uMjjH94f5s — Don Favs (@Don_Favs) January 20, 2024

Los internautas no pudieron evitar desbordarse en comentarios, en su mayoría para elogiar la originalidad y el atrevimiento de la pareja, la cual tal parece no escatimó en gastos para festejar su unión, pues para celebrar por tres días hace falta entretención, por lo que en el mismo video, anunciaban la presentación de bandas musicales, además de la presencia de un gran número de padrinos, como suele acostumbrarse en las bodas bolivianas.

Algunos de los comentarios dejados en el mensaje compartido por la cuenta “X” son: “Si no va a ser así, no quiero nada”. “Solo quiero divorciarme para casarme de nuevo y enviar invitaciones así”. “Ni siquiera una boda real inglesa puede compararse con esta”. “Estaría dispuesto a pagar por asistir a una boda así, realmente quiero conocer Bolivia; se ven auténticos, me encantó”.

Solo queda desearles el felices por siempre.