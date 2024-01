Turista mostró lo que regala el gobierno de Japón cuando se contagian de covid

La principal recomendación cuando alguien tiene covid es quedarse en casa, ya que eso evita que el paciente contagie a otras personas y extienda el virus. Este es el consejo que dan en todos los países, pero no todos aplican medidas para avalar que sus ciudadanos puedan acatar esta norma. En Japón, regalan todo lo necesario al contagiado para que no tenga que salir, según mostró el video viral de una turista en esta nación.

La influencer Kawaii Coco, conocida por compartir su experiencia como turista en Japón y en otras partes del mundo, difundió en su cuenta @kawaiiicoco de TikTok lo que le regaló el gobierno nipón para que no le sea necesario salir del sitio donde está alojada.

En un video mostró que le enviaron una caja con comida y cosas del hogar. Es un obsequio que dan a quienes resulten positivos y los envían directamente a sus hogares.

Kawaii Coco mostró que en la caja había todo lo que se necesita para permanecer en el hogar. Le enviaron 24 botellas con agua, arroz microondable, bebidas iónicas, frijoles, frutas en lata, café helado, vegetales en zumo, gelatina con vitaminas, sopas envasadas, fideos instantáneos, barras de cereales, tofu. Cada producto tiene su lista de ingredientes para información nutricional en caso de alergias.

Algo que destaca del contenido de la caja es que no sólo son productos para una dieta equilibrada que robustece a la persona con covid, sino que son alimentos fáciles de preparar. Una persona enferma no tiene la fuerza para atenderse por sí misma en cuanto a la preparación de las comidas, por lo que si vive sola, no podrá preparar bien sus alimentos, por este motivo les regalan cosas fáciles de preparar.

Reacciones ante la medida de Japón

La publicación de Kawaii Coco sobre su experiencia con covid en Japón con este regalo del gobierno generó más de tres mil ‘me gusta’ y decenas de comentarios. Muchos usuarios de TikTok expresaron el deseo de tener esto en sus países de origen, como Estados Unidos.

“¿Lo envían a todo el mundo en todas partes o sólo a los barrios más bonitos?”, “lamentablemente Estados Unidos nunca”, “todo lo que recibí fueron llamadas telefónicas del departamento de salud todos los días”, “tuve que comer con uber y llamar a la familia para hacer entregas jajaja”, “en definitiva, ¡Quédate en casa! ¡Estar sano! ¡Me encanta!”, “¡Dios mío, la lista de alergias! Me encanta ver eso, como alguien alérgico a demasiadas cosas. ¡Me sentiría seguro para comer!”, “Estados Unidos nunca haría eso. Miro el terremoto más reciente en Japón y nadie estaba saqueando y en el reciente incendio de aviones, todos estaban tranquilos y escuchaban a los azafatos del avión, eso nunca sucedería en Estados Unidos. Solo estuve en Japón una vez, pero fue muy seguro”, fueron algunos comentarios.