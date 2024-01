Horóscopo Chino 2024: ¿Cuáles son los signos con más suerte en este año?

Al Conejo de agua le quedan los días contados, pues a partir del 10 de febrero comenzará el Año Nuevo Chino, que estará marcado por el Dragón de madera, que simboliza un gran poder espiritual. Este animal está asociado también con la prosperidad y buena fortuna.

Además, el Dragón siempre tiene una energía suprema y de gran significado, puesto que es muy venerado en China, ya que también afirman que representa a la fuerza, la valentía, la sabiduría y el éxito. Este año algunos animales serán muy prósperos y estos son: Conejo. Dragón, Mono, Cabra y Perro.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Se vienen desafíos grandes que te obligarán a tomar decisiones drásticas, con las que quizás no comulgarás, pero son las que te llevarán por un buen camino, ya que al final encontrarás eso que tanto deseas. Solo deberás tener un poco de paciencia, porque todo se dará paso por paso. Además, de que tendrás que planificar, asesorarte y confiar en personas que nunca antes has visto. Pero tendrás el éxito garantizado antes de que termine el año.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

El 2024 probablemente no haya comenzado con buenas noticias, al contrario, algo muy grande y de mal gusto te sorprendió, pero esto aunque esto cambiará tu vida por algunos meses, pues terminarás el año bastante revitalizada, pero lo mejor de todo es que lo que hoy ves como negativo será lo que te impulse a cambiar algunos aspectos de tu vida que te han traído mucho dolor desde hace algunos años. Recibirás mucho apoyo y sabrás quiénes son las personas que verdaderamente te aman.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Por fin te sentirás en la zona de confort que tanto has esperado y por la que tanto has trabajado. Será un momento bastante gratificante que te inspirará a continuar en este sentido. La motivación no te faltará durante este periodo. Ahora te pondrás metas un poco más retadoras, ya que quieres forzar tus límites porque estás consciente puedes hacer más por ti. Conseguirás mucho de lo que te propongas.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Conocerás al amor de tu vida. Esa persona te mostrará su mundo y tú el tuyo. Se complementarán, se ayudarán a sortear las adversidades y también a corregir esos errores que en el pasado les hicieron tanto daño. Serás un poco desconfiada al inicio, porque pensarás que te pagará de la misma forma, pero esta vez no será así, ya que el cosmos te dará te recompensará por soportar tanto sufrimiento durante los últimos meses.