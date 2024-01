Tenía cambios constantes de humor y luego supo que era un síntoma de demencia

Jana Nelson es una mujer de Idaho que comparte su historia a través de las redes sociales para ayudar a quienes tengan síntomas parecidos a los suyos, de modo que detecten temprano si sufren demencia.

La mujer de 53 años, quien tiene dos hijos y dos hijastros, contó que padece demencia y que comenzó a notar los síntomas en el 2017. Su historia la reseñó New York Post en base a SWNS, a cuyo medio ella dijo que uno de sus primeros síntomas fueron sus cambios constantes de humor.

“Tuve muchos problemas para regular mis emociones. Me enojaba tanto por cosas por las que normalmente no me enojaría, como que la gente me corrigiera si decía algo malo”, dijo Jana a SWNS, según cita The Post.

Expresó que sus familiares y amigos le decían de sus cambios bruscos de personalidad, además repetía las mismas preguntas y frases en una misma conversación, pero ella lo aludía que era un poco olvidadiza.

Sus estados de ánimo variaban frecuentemente, también perdía el equilibrio al caminar y le costaba tomar decisiones. Poco a poco, fue empeorando y actualmente, está en una fase 5 de demencia. Los médicos creen que no llegue a los 60 años y que a medida que pase el tiempo, vaya necesitando más atención.

No se dio cuenta

Jana es licenciada en psicología y empresaria, pero durante la pruebas de diagnóstico, se sintió aterrada al ver que no podía sacar una simple cuenta de cuánto son 5 dólares menos 2,5, tampoco podía dibujar la esfera de un reloj y le costaba escribir un cheque.

“Uno cree que sabría cuando algo andaba realmente mal, pero no me di cuenta de que las cosas estaban tan mal. Estaba realmente devastada… Los síntomas y las pruebas fueron muy aterradores… Soy una mujer de negocios con educación universitaria, ¿Por qué no puedo resolver problemas matemáticos simples y nombrar diferentes colores?”, expuso.

La mujer comparte su experiencia a través de la cuenta @welcome2dementia en TikTok, donde tiene más de 91 mil seguidores. Allí refleja cómo va enfrentando los síntomas y da consejos sobre detección temprana.