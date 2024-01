Guía maestra para entender el éxito como lo hace Bill Gates: Aquí están sus 25 lecciones

Lograr el éxito en la vida no es nada fácil sin tener a un guía que te ayude en el proceso. Afortunadamente, la humanidad cuenta con Bill Gates.

El empresario tecnológico y filántropo conoce de cerca el éxito, camino que lo ha llevado a atravesar una infinidad de desafíos y obstáculos hasta convertirse en la mejor versión de si mismo.

Y cómo no, aquello no habría sido posible sin JD Meier, ex entrenador principal del equipo de innovación de Satya Nadella, con más de 25 años de experiencia en Microsoft.

Las 25 lecciones para alcanzar el éxito como lo hizo Bill Gates

El coach de Bill Gates decidió compartir las 25 lecciones que para él son invaluables sobre el éxito en la vida de Bill Gates. Todo esto a través de una convincente publicación de LinkedIn.

Cambia el mundo o vete a casa

La filosofía de vida de Gates está resumida en el cartel en la entrada de Microsoft: “Cambia el mundo o vete a casa”.

“Vive para construir un mundo mejor, ya sea una versión, una plataforma, un sistema, una idea, una causa, una innovación a la vez”, complementa el coach.

Forja tu propio camino

A veces, el camino hacia el éxito no es evidente y debes crearlo. Gates creía en el futuro de las computadoras, incluso cuando parecía poco convencional, y la historia le terminó por dar la razón.

Crear impacto

Gates siempre buscó iniciativas que importaran y tuvieran potencial de escalar. Seguir la propia pasión y tomar decisiones teniendo en cuenta el impacto social es crucial para el magnate.

Abraza la era digital

“Echando la vista atrás, un gran requisito es que salí de Harvard sin una conciencia real de las terribles desigualdades que existen en el mundo. Las terribles disparidades de salud, riqueza y oportunidades que condenaron a millones de personas a una vida de desesperación”, reflexionó durante un discurso en Harvard.

Y sentenció: “Aprendí mucho aquí en Harvard sobre nuevas ideas, economía y política. Tuve una gran exposición a los avances que se están haciendo en las ciencias. Pero los mayores avances de la humanidad no están en sus descubrimientos, sino en cómo esos descubrimientos se aplican para reducir la inequidad”

De esta forma, Gates reconoce que “todas las vidas tienen el mismo valor” y que es necesario nivelar para construir.

Vivir con un sentido de urgencia

En un mundo que cambia rápidamente, Gates enfatiza la importancia de vivir “corriendo” constantemente.

“En este negocio, cuando te das cuenta de que estás en problemas, ya es demasiado tarde para salvarte. A menos que estés asustado todo el tiempo, te habrás ido”, afirma.

Promoción de causas humanitarias

El cofundador de Microsoft cree firmemente en abordar las desigualdades globales y utilizar los descubrimientos para reducir las disparidades en salud, riqueza y oportunidades.

De hechom en una charla Ted fue más que claro: “Hay algunos problemas muy importantes en los que no se trabaja de forma natural. Es decir, el mercado no impulsa a los científicos, a los comunicadores, a los pensadores ni al gobierno a hacer lo correcto. Y sólo prestando atención a estas cosas y contando con personas brillantes que se preocupan y atraen a otras personas, podremos lograr tanto progreso como necesitamos”.

Vive de acuerdo con tus valores

Alinear la vida con personas que compartan tus valores atrae ideas afines y que comparten la misma misión que estás llevando.

Un ejemplo de ello es la amistad entre Gates y Bono de U2, que si bien parece no tener nada que ver, les sirve de retroalimentación a ambos y convergen en ideas valiosas para el mundo.

En la misma línea, la siguiente lección del millonario se refiere a rodearnos de las personas adecuadas. Y es que la colaboración y las diversas perspectivas mejoran las ideas y soluciones, lo que conduce a mayores logros.

La innovación es vital

En todo momento Gates ha destacado la importancia de la innovación como medio para generar impacto, ya sea al dar forma al software o abordar desafíos globales.

En la misma línea, el filántropo entiende que es necesario motivar a otros a desarrollar su trabajo multi plataformas, fomentando un ecosistema colaborativo.

Según Gates: “La tecnología es sólo una herramienta. En términos de lograr que los niños trabajen juntos y motivarlos, el maestro es lo más importante”.

“La primera regla de cualquier tecnología utilizada en una empresa es que la automatización aplicada a una operación eficiente magnificará la eficiencia. La segunda es que la automatización aplicada a una operación ineficiente magnificará la ineficiencia”, ha dicho también el hombre de 68 años.

Celebra el éxito, aprende del fracaso

Por otro lado, Gates ha dicho en más de alguna ocasión: “Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso”.

De esta forma previene la repetición de errores del pasado, promoviendo la humildad y el progreso continuo. Además, aboga por empoderar a los trabajadores con la información adecuada, permitiendo el crecimiento y la mejora en el proceso.

“Las grandes organizaciones exigen un alto nivel de compromiso por parte de las personas involucradas”, acepta Gates.

Crea un ecosistema

Ya llegando al final de este repaso, Bill subraya que es imprescindible reconocer la existencia de sistemas, tanto pequeños como grandes, y esforzarse por crear soluciones sistemáticas y repetibles.

Además, destaca el entrelazamiento inseparable de TI y negocios, lo que conduce a un estilo de trabajo digital.

Así, el éxito va más allá de jugar con las probabilidades, como Gates aprendió de sus experiencias. Lo que sí rescata es dividir problemas complejos en “componentes más pequeños” o centrarse en inversiones de alto rendimiento para acelerar el progreso

Para Gates: “Hoy en día, la informática personal es un rico ecosistema que abarca enormes centros de datos basados en PC, portátiles y tabletas, dispositivos portátiles y teléfonos móviles inteligentes. Se ha expandido desde el escritorio y el centro de datos hasta donde la gente lo necesita: en sus escritorios, en una reunión, mientras viajan o incluso en el aire”.

“Nuestro éxito realmente se ha basado en asociaciones desde el principio”, opina el empresario.