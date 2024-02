Horóscopo de hoy y la actitud positiva para asumir los desafíos y avanzar a la prosperidad este jueves 1 de febrero

Aries

Inicias un mes de cambios en el plano laboral porque te ha tocado tomar decisiones muy duras para echar andar los negocios. Tienes que plantearte las cosas de manera más realista y dejar los sueños para otro momento. En el amor, estás en un momento de reflexión y de cuidar tu salud mental y física. Prepárate para vivir una etapa muy favorable, con tendencias más positivas en el terreno emocional.

Tauro

Piensa muy bien los pasos que vas a dar en este mes. No aceptes ofertas laborales hasta analizar muy bien los pro y contra. Espera unos días para tomar la decisión. Desconfía de esas personas que exageran los sentimientos. Aléjalas de tu vida porque no aportan nada. En el amor, pasa la página de esa relación que no funcionó y disfruta el aquí y el ahora. No te agobies demasiado y pon los medios para sentirte más a gusto contigo mismo.

Géminis

Este inició de mes tienes que ponerle orden a tus finanzas para que puedas planificar para el futuro. Tendrás una reunión de la que saldrás airosa y con nuevos proyectos. Te sientes con ganas de crear, pero todo en un día no puede ser y las obligaciones diarias están antes que tus aficiones. En el amor, estás muy sensible y eso te tiene muy encerrada. Sal de la rutina, busca a los amigos y activa tu vida social. Lo necesitas.

Cáncer

En el terreno profesional vas a tener algunos contratiempos en estos primeros días del mes por tu carácter y eso va a retrasar los negocios. Cuidado, ante todo debes procurar la buena comunicación. No obstante, las actitudes positivas te ayudarán a superar algunas situaciones. En el amor, que el orgullo te impida pedir ayuda en estos momentos que lo necesitas, no es justo para ti. Deja que tu pareja tome las riendas y te apoye mientras pasas este trago amargo.

Leo

Participarás de una reunión en las que tomarán como ejemplo las estrategias que aplicaste en el trabajo. Recibirás felicitaciones y halagos por el buen desempeño. En el amor, alguien del pasado llegará para irrumpir en tu vida manifestándote sus sentimientos. No te niegues a una nueva oportunidad. Tómate un tiempo para poder reflexionar. Estos días encontrarás una especial fuente de satisfacción en la familia.

Virgo

Vienen tiempos difíciles, así que prepárate para afrontar sacudidas que te harán sentirte vulnerable. Tú tienes la energía y el carácter para resolver los conflictos que dañen tu ambiente laboral. Dale un parado a esa situación y centra a todos en el objetivo, sacar los negocios adelante. En el amor, cuando menos te lo imaginas se consolidará tu relación de pareja por la que no pensaste jamás que llegaría a este punto de compromiso.

Libra

Tienes un volumen de trabajo tan alto que a veces sientes que necesitas fuerza de voluntad para continuar. Tu norma debe ser la paciencia y la tolerancia, recuerda que el mayor enemigo de tu salud es el estrés, tienes que intentar relajarte y este es el mes en el que debes hacerlo. En el amor, deja que esta nueva relación fluya y saca de tu pensamiento el pasado para que esta nueva etapa sea maravillosa. Por fin vuelve a reinar la paz en tu círculo familiar.

Escorpio

Te sientes relajada porque los negocios van marchando muy bien. Aprovecha esta buena racha para invertir el dinero que tienes ahorrado. Tus experiencias pasadas te llevan a ser mucho más cautelosa y es por eso que ahora las cosas marchan como lo planeas. En el amor, alguien de tu entorno laboral está buscando un acercamiento amoroso. Dale la oportunidad y déjate sorprender.

Sagitario

Inicias este mes con los negocios que no avanzan, tranquila esto es un momento que va a pasar y todo dependerá de tu actitud y tu fortaleza para aguantar este mal momento. Resuelve el tema del ambiente laboral y verás resultados positivos muy pronto. En el amor, tu relación pasa por su mejor momento, así que aprovechen para tomarse unos días y hacer ese viaje que tanto han planificado.

Capricornio

No te detengas, arriésgate con este nuevo negocio que viene con muy buenas perspectivas. Organízate con las finanzas porque tienes algunas deudas que debes saldar. Cuando las cosas salen mal, lo más fácil es buscar culpables y señalar con el dedo a otros, así que procura ser prudente. En el amor, estas a punto de tener una aventura con alguien que tiene ya un tiempo tratando de conquistarte. Date la oportunidad de conocerlo. Te irá muy bien.

Acuario

No puedes bajar la guardia en el trabajo porque un descuido y se cae todo lo que han construido y avanzado en los negocios. Este inicio de mes, antes de lanzar una propuesta arriesgada, tantea el camino para calcular tus posibilidades de conseguir el apoyo necesario. En el amor, se abren los caminos para encontrar a alguien especial y dedicarle tu cariño. Pasa la página del pasado para que tu corazón reciba renovado esta nueva oportunidad.

Piscis

Tienes en mente un nuevo proyecto, adelante que vas a salir airosa y con la aprobación de todos. Los próximos días debes mantenerte con cabeza fría en cuestiones de dinero. La recomendación es que no arriesgues. Debes tomar un poco más en serio tus estudios, porque de ello depende que mejores en lo profesional. En el amor, no prometas lo que no puedes cumplir. En estos momentos de tu vida no estás para aventuras que te compliquen.