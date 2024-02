Sofía Vergara impone con sus pantalones anchos de seda, ideales para una cita romántica o de negocios

Sofía Vergara ha arrancado el 2024 de la mejor forma y es que está teniendo un merecido éxito con la serie de Netflix ‘Griselda’ , además de que le ha dado una nueva oportunidad al amor tras su mediático divorcio de Joe Manganiello tras siete años juntos.

Tras cumplir con su ajetreada agenda de promoción de la serie, la actriz colombiana regresó a Los Ángeles para tomar un respiro al lado de su nuevo novio, el cirujano ortopédico Justin Saliman. La pareja se dejó ver paseando por Beverly Hills en donde tuvieron una cita nocturna fabulosa en el famoso restraurante Cipriani.

Si bien el foco de la conversación ha estado en la relación, el looks de la colombiana no pasó desapercibido y con justa razón pues se trata de un conjunto all black que cualquiera prodía replicar para una cita romántica o de negocios.

Sofía salió con un corsé de encaje sin tirantes, combinado con pantalones de seda, una gabardina negra a juego y plataformas de tacón. Se peinó el cabello liso y lució su característico maquillaje. La actriz usó aretes dorados y complementó con un bolso de mano color canela.

Durante sus últimas entrevistas, Sofía ha hablado de su vida amorosa, revelando que si bien no está cerrada, no quiere salir con hombres menores de 50 años. “No pueden tener menos de 50 años, yo tengo 51″, dijo en entrevista con Andy Cohen.

Durante su gira de prensa, la colombiana puso un alto a los rumores de ruptura con Justin. “Todavía hay una chispa entre Justin y Sofia, pero a Sofia le gusta que la consideren soltera y lista para socializar, no quiere conformarse con nadie, incluso si hay una conexión increíble con Justin”, dijo una fuente cercana al Daily Mail.

“Todavía están hablando y Justin está buscando recuperarlo, pero cualquier tipo de futuro entre los dos es más desconocido cuando se trata de Sofía. Ella no quiere volver a sentar cabeza con nadie en este momento”, dijo la fuente.

Cómo usar pantalones de seda para una cita romántica o de negocios

Los trajes se han convertido en un must para las mujeres que quieren estar a la moda y verse elegantes. Estos vienen en varios diseños, incluidos pantalones de seda, medias, pantalones palazzos, capris y muchos más. Aunque un conjunto negro siempre será ganador, puedes optar por diferentes colores y estampados para cualquier ocasión, ya sea de día o de noche. Si no sabes cómo usar estos pantalones, aquí te damos lo básico para que apuestes por ellos y ganes como Sofía Vergara.