Un hombre ciego de nacimiento contó lo que ve en sus sueños

Un hombre ciego de nacimiento contó a través de sus redes sociales qué es lo que ve en sus sueños, despertando la curiosidad de miles de usuarios, quienes le preguntaron sobre el tema.

Es natural que las personas con su sentido de la vista vean imágenes en sus sueños, al igual que aquellos que, por lo menos, han visto durante parte de su vida, pero ante la afirmación del protagonista de esta historia, muchos se preguntan ¿Qué ve un ciego de nacimiento en sus sueños?

Tommy Edison es el hombre ciego de nacimiento de este espacio. The Mirror refiere que es un crítico de cine con más de 115 mil seguidores en Instagram.

A través de su cuenta en esta red social, Edison expresó que “he sido ciego desde que nací, así que nunca he visto nada en mi vida y creo que como nunca he visto en la vida real, mi subconsciente tampoco sabe cómo sería ver. Así que no, no lo veo en mis sueños”.

Recomiendan dormir mínimo entre 6-8 horas por noche (Freepik)

Según el citado medio, el hombre manifestó que “la forma en que funciona para mí es simplemente la forma en que ocurre mi vida, por lo que todo es olor, sonido, sabor y tacto, eso es todo lo que hay. Así es como funciona tu vida: ves en tu vida, así que obviamente verías en tus sueños”.

Te puede interesar: Echó a su suegra de la sala de parto porque quería cambiar el nombre de su bebé

Explicó que al igual que todas las personas, sus sueños son parte de su subconsciente y que reflejan, lo que él ve, siente o percibe estando despierto, incluso en escena que ha vivido en el pasado.

“De repente es mi séptimo cumpleaños, extraño, pero esa es la diversión de los sueños, ¿Verdad? No es como en la televisión, cuando un arpa comienza a tocar, mis sueños son geniales”, expuso.

Viral

Tommy Edison contó la forma cómo son sus sueños a través de un video en su cuenta @blindfilmcritic en Instagram donde recibió miles de comentarios.

“Deberías tratar de dibujar lo que piensas que las cosas parecen”, “espera, ¿Puedes oler y tocar en tus sueños? No puedo, solo veo y escucho”, “quiero escuchar un montón de sueños reales”, “cuando te dijeron por primera vez que eras ciego, ¿Entendiste el concepto inmediatamente?”, “es tan impresionante e interesante que estés hablando de estas cosas querida BlindFilmCritic... Muchos sentimos tanta curiosidad y ganas de aprender cómo es tu vida”, “eso demuestra que muchas teorías del sueño están equivocadas”, fueron algunos de los comentarios.