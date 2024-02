¿Si tu ex te bloquea es porque le importas? Esto dicen los psicólogos al respecto

Después que una relación se acaba, hay quienes deciden no mantener contacto online, pero ¿si tu ex te bloquea es porque le importas?

Esto es lo que aseguran muchas personas, que incluso se cohíben de cortar el vínculo con su expareja en internet para no hacerlos sentir “tan especiales”, pero detrás de este argumento podría encontrarse mas bien el ego.

Pues bien, es importante empezar a desmentir estas creencias distorsionadas, ya que bloquear a alguien no indica necesariamente que le importas. Puede deberse a una variedad de razones, como conflictos personales, diferencias irreconciliables, acoso o el deseo de establecer límites en la interacción con esa persona, reporta el portal especializado, Psicología Online.

A su vez, puede ser que esa persona sí tenga sentimientos por ti y por eso, para poder superarte, prefiere dejar de ver tus movimientos en línea siguiendo las normas del contacto cero.

Esta necesidad de tiempo y espacio es totalmente válida, porque todos estamos en el derecho de protegernos de aquello que nos hace daño, nos entristece, nos llena de inseguridad o propicia interacciones no deseadas.

En vez de ponerte a la defensiva o sentirte herida, no lo tomes personal. Piensa que la otra persona simplemente está tomando la decisión que le da más paz mental y buscando la manera de finalizar la conexión que sentía hacia a ti por los acontecimientos que les llevaron a terminar.

“En ocasiones, no es tanto que la otra persona te importe sino que no has superado el daño que te ha hecho esta persona y si se pone en contacto contigo se reviven cosas que uno/a no quiere revivir”,

— asegura la misma fuente.