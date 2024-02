¿Qué son los pilates y cualés son sus beneficios? Los brazos de Miley Cyrus te animarán a intentarlo

Miley Cyrus es oficialmente una ganadora del Grammy (aunque sabemos que siempre lo ha sido) tras recibir el premio de manos de Mariah Carey a la mejor interpretación pop solista por su éxito “Flowers”.

El discurso de Cyrus subrayó lo significativo que ha sido para ella obtener su primer Grammy, después de casi dos décadas trabajando en la industria de la música. Este premio es increíble. Pero realmente espero que no cambie nada porque mi vida fue hermosa ayer. No todos en el mundo recibirán un Grammy, pero todos en este mundo son espectaculares”, dijo, antes de agregar con una risa: “Así que por favor, no piensen que esto es importante, aunque es muy importante, ¿verdad chicos?”, dijo con su característico sentido del humor.

Pero justo cuando todos pensaron que Miley ya lo había dado todo con tremendo discurso de aceptación, sorprendió con una de las mejores presentaciones que han sucedido en los últimos años en una gala de los Grammys.

La cantante subió al escenario para cantar en vivo ‘Flowers’, a la que le agregó un toque muy roquero al estilo Tina Turner, además de unas cuantas frases que le dieron más fuerza de lo que ya tenía la canción.

“No quería dejarte (pero tuve que hacerlo). No quería pelear (pero lo hicimos). Empecé a llorar y luego recordé que...¡acabo de ganar mi primer Grammy!” recitó Cyrus para después celebrar su victoria bailando sobre el escenario.

La interpretación de Miley, su look y su felicidad fueron enaltecidos toda la noche pero algo que dejó a muchos impactados fuesu tonificada figura, específicamente sus brazos, lo que ha llevado a la pregunta del millón: ¿qué ejercicios hace?

El secreto de Miley Cyrus para unos brazos tonificados y estéticos

Cualquiera podría pensar que los brazos de Cyrus son resultado de una estricta rutina de pesas pero hay mucho más allá que eso. Según la misma cantante ha revelado, su forma preferida de ejercitarse es el pilates, conocido por su capacidad para fortalecer y esculpir en gran medida sus brazos y abdominales.

Miley comenzó a practicar esta técnica basada en la fuerza en 2013 y se piensa que hace un entrenamiento de Pilates al día, e incluso instaló un estudio en su casa. Según su ex entrenadora personal, Mari Winsor, a Miley le gusta hacer ejercicio durante media hora y su rutina incluye abdominales.

“Ella quiere estar sana, quiere tener buenos abdominales”, dijo Winsor anteriormente a People. “Siempre la hace sentir mejor y más clara cuando hace ejercicio”.

Beneficios de practicar pilates

Pilates no solo ofrece tonificación general: el entrenamiento mejora la flexibilidad, equilibra la fuerza muscular y le brinda un mejor control muscular de la espalda y las extremidades. Se trata de una de las formas más efectivas de desarrollar músculos en tríceps, espalda, bíceps y hombros.

Si bien esta forma de ejercicio de bajo impacto es conocida por fortalecer el núcleo, también es excelente para esculpir la parte superior del cuerpo. La clave está en las planchas que haces durante la rutina. Éstas requieren que te apoyes con los brazos mientras aprietas tu abdomen. Para mantener esa postura de tabla y lograr brazos fabulosamente delgados, debes trabajar los músculos de todo el cuerpo para mantener esta postura.