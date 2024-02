Las oportunidades les sobrarán a cuatro signos cuando la Luna y Marte se encuentren

La mañana de este jueves 8 de febrero será un amanecer cargado de buenas energías, puesto que Marte se verá un poco antes de que el salga el sol y mientras la Luna tenga un 2.8% de iluminación, puesto que solo está a un día de su fase nueva. Ambos cuerpos celestes se reunirán en la constelación de Sagitario cerca del horizonte para brindar muchas oportunidades a Tauro, Géminis, Virgo y Sagitario en muchos aspectos de sus vidas. Se vienen retos, toma de decisiones y renovación que les podrían dar unos giros a sus vidas.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

En el día perfecto para que comuniques lo que sientes, ya sea en el amor, en asuntos del dinero o en el trabajo, porque todo lo relacionado con los mensajes fluirá con rapidez y es posible que consigas algunas cosas o logres avanzar en los planes que tienes. En amor pudieras tener un momento de bastante intensidad emocional, mientras que el dinero, se podrá llegar a un acuerdo en el que ambas partes ganarán por igual, y en el trabajo te pueden dar eso que tanto has pedido.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Este jueves es ideal para inicies un proceso de renovación en tu vida, para que alimentes el amor propio y la fortaleza, de modo que puedas ser mucho más independiente. Ahora sí podrás tomar el control de tu vida, eres una mujer resiliente y sabrás por dónde comenzar, qué lecciones del pasado aplicar. Estarás edificando una versión mejorada de ti y estarás muy orgullosa, ya que vivirás una circunstancia en la que te darás cuenta lo valiente y fuerte que eres.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Empezarás un periodo de grandes retos, que pondrán a prueba tu conocimiento en el campo laboral. Aunque en otro momento de tu vida esto significaría una debacle emocional, porque te costaba trabajar bajo presión, puesto esto ha cambiado. Tomarás todo esto como la oportunidad para medirte, evaluarte qué tanto sabes y qué tanto te falta, para luego actualizarte o perfeccionar tus técnicas. Será grandioso y enriquecedor profesionalmente. Harás sólidos contactos que te ayudarán.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tendrás que tomar una decisión muy importante que hará una gran diferencia en tu vida. Tendrás que elegir entre dos buenas opciones, algo que te pondrá a pensar mucho, por lo que tendrás que poner en una balanza todos los pro y contra, cuáles son tus intereses a corto plazo. Una vez que evalúes eso, no dudes en hacerle caso a tus instintos, pues jamás te han fallado y has llegado lejos gracias a ellos. De esta forma no te arrepentirás, sea cual sea.