¡Versátiles y modernos! Así se llevan los jeans azul claro con tenis, la combinación de febrero 2024

Si eres amante de los jeans azul claro con tenis estás de buena suerte porque será la mejor combinación para tus outfits casuales en febrero de 2024.

Aunque muchas huyen de ellos porque aportan más volumen que los de color oscuro, nos encantan porque lucen frescos, modernos y juveniles, por lo que además nos ayudarán a quitarnos años de encima.

¿Cómo se combinan los jeans azul claro con tenis?

Con chaquetas oversize

De acuerdo con Vogue, esta pieza no solamente se lleva en los meses de otoño-invierno pues siempre resulta un gran complemento para elevar el look. Ya sea de cuero, denim u otro material, puedes balancear de excelente manera tu look con un vaquero pegado y la chaqueta más ancha, sin exagerar tus proporciones.

Con un blazer

Esta es una alternativa para portar en cualquier momento y para toda ocasión. Desde ir a la oficina, o bien, tener una cita con un chico, es la fusión de la estética más formal con los jeans claros, que son muy urbanos. Estos pueden ser skinny o anchos.

Con chalecos

Esta es una de las maneras de llevar los jeans azul claro con tenis más ‘noventeras’, pero no hay inconveniente con eso porque las tendencias de esa década y de inicios de los 2000 regresó con todo. Ya sea que uses el chaleco como única prenda superior o en combinación con otro top o camiseta, te dará una estética boho chic muy bonita.

Con sudaderas

Esta es una combinación perfecta para verte con tus amigas o ir de paseo informal, pues genera un correcto equilibrio entre la feminidad de tus curvas pero ese aire masculino que resulta seductor. Ni hablar de lo cómodo que es. Para darle más carácter a tu look no olvides incorporar colores llamativos, como el rosa o el naranja, perfectos para este mes en el que entra la primavera-verano.