El ritual para encontrar tu media naranja antes del 14 de febrero

Si no tienes amorcito para este San Valentín, no desesperes. Con un rápido pero efectivo ritual, podrás conseguir un ‘catch’ antes este 14 de febrero, y lo mejor es que para realizarlo, no se requiere de muchas cosas.

Este ancestral procedimiento, al igual que otros, transforma las energías y brinda óptimos resultados en la búsqueda de pareja. Si lo realizas con dedicación y fe, además de aprovechar repetirlo los lunes por la tarde, se fortalece su energía a lo largo del tiempo.

¿Cómo realizar un ritual para encontrar pareja para San Valentín?

Para empezar este camino en búsqueda de tu media naranja, habrá que reunir una hoja de papel, un bolígrafo rojo, una vela rosa o roja, piedras preciosas como cuarzo rosa, flores frescas o pétalos de rosa, canela, miel, hojas de laurel, sahumerios de rosas, un incensario y luego buscar un rincón tranquilo en tu hogar. Si lo deseas, puedes agregar un toque especial con un collar de cuarzo rosa. Con estos elementos, estarás listo para abrir tu corazón al amor.

Una vez que tengas el lugar tranquilo en tu hogar para empezar tu ritual, también deberás asegurarte de tener todos los materiales a tu alcance. Entonces, empezarás con dibujar, en una hoja de papel, un corazón rojo y escribe la invocación: “Afrodita, diosa del amor, ven a mí. Trae tus bendiciones a mi corazón y permíteme encontrar el amor verdadero.” Abre tu corazón a nuevas posibilidades y deja que el poder de este ritual guíe tu camino hacia el amor.

No dejes de leer: Te explicamos qué significa el ronroneo de los gatos

A continuación, crea tu altar para la diosa Afrodita de esta forma: coloca la hoja con el corazón en un lugar visible y rodea con piedras preciosas, flores, canela, miel y hojas de laurel. Enciende la vela rosa o roja junto a la hoja y repite la oración con sinceridad. Acompaña el ritual con sahumerios de rosas, permitiendo que su humo limpie y renueve la energía del espacio. Visualiza la poderosa energía de Afrodita llenando tu hogar de amor y romanticismo.

Termina tu ritual con una meditación opcional usando el cuarzo rosa. Coloca el collar cerca del corazón o sostén la piedra en tus manos mientras meditas en la búsqueda del amor verdadero. Deja que la vela se consuma por completo y conserva el cuarzo rosa como amuleto, ya sea llevándolo contigo o colocándolo en un lugar especial en tu hogar.