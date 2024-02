Directo al corazón: Inteligencia Artificial recrea cómo se vería Freddie Mercury en la actualidad

Gracias a la Inteligencia Artificial es que muchos obstáculos ya han quedado obsoletos. Por ejemplo, recrear a nuestros artistas favoritos que ya no siguen con vida.

En este caso, hablamos de cómo luciría Freddie Mercury, el icónico de Queen, si aún viviera.

Vida y legado de Freddie Mercury

Mercury, recordado como uno de los cantantes más influyentes y carismáticos de la historia del rock en el mundo, sigue siendo una figura emblemática años después de su trágica muerte en 1991.

Además de su talento musical, se destacó por su estilo provocador y sus actuaciones llenas de energía. Recordemos que Mercury hizo pública su homosexualidad en 1974 , desafiando los prejuicios de la época. Años más tarde, en la década de 1980, reveló que era portador del VIH, enfermedad que finalmente le costaría la vida.

A pesar del tiempo transcurrido desde su fallecimiento, su música y su mensaje contra la discriminación siguen vigentes. Mientras que canciones como “Bohemian Rhapsody”, “We Are The Champions” y “I Want To Break Free” permanecen como himnos atemporales.

Un homenaje digital a Freddie Mercury

La recreación de Mercury a través de la IA no es tarea sencilla. Desde Fayerwayer le pedimos a Dall-E que lo hiciera y su resultado dejó bastante que desear:

Freddie Mercury según Dall-E

No obstante, aquel no ha sido impedimento para los verdaderos fanáticos del ídolo musical. Rindiendo homenaje a su legado es que en X, red social antes conocida como Twitter, pudimos encontrar varios resultados mucho más cercanos a lo que sería la realidad actual.

Freddie Mercury pic.twitter.com/NYKgBegbCI — 𝖪𝖾𝗇𝗂𝖺 𝗅𝗈 𝗁𝖺𝖼𝖾 𝗍𝗈𝖽𝗈 𝗆𝖺𝗅 (@RelatocuriosoK) December 16, 2023

Como estaria Freddie Mercury hoje em dia segundo um programa de Inteligência Artificial.



Essa fotografia faz parte do projeto "Como se nada tivesse acontecido", criado pelo fotógrafo turco Alper Yesiltas. pic.twitter.com/cDTjpvvudj — HISTÓRIA OCULTA (@historiaocultaa) September 21, 2022