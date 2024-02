¿Te dio regalo?, ¿te ignoró? Lo que delata de tu pareja la actitud que tuvo contigo en San Valentín

San Valentín es un día muy importante para las parejas en el mundo, pues a través de la actitud de la otra persona puedes saber mucho de cómo se siente hacia el vínculo.

A fin de cuentas, más que las palabras, importan son los actos que tengan los terceros hacia nosotros porque son los que realmente revelan sus intenciones, sentimientos, lealtad, respeto y compromiso con la relación.

Lo que delata de tu pareja la actitud que tuvo contigo en San Valentín

Si te dio un regalo que anhelabas

Tu pareja no solo te quiere hacer sentir especial, sino que además te escucha. Sabía que morías por ese objeto o vivir esa experiencia, así que no quiso que esperaras más. Te considera, te ama y es un romántico.

Si te sorprendió con un detalle

Sin importar que no fuese el regalo más costoso o el más original, significa que pensó en ti, quiere hacerte sentir amada en medio de sus posibilidades y que el día no pasara debajo de la mesa. Valora su gesto porque en él hubo respeto, cariño y lealtad.

Que te regale un detalle, así sea pequeño, es una gran señal de que le importas | (Freepik)

Si se olvidó de darte algo

Lamentablemente esto podría ser una ‘red flag’, o señal de alerta de que las cosas no están yendo bien en la relación. El 14 de febrero es conocido internacionalmente como el día para demostrar amor y que tu pareja no haya tenido ningún detalle especial contigo, ni siquiera pequeño, podría indicar que hay desinterés, falta de pasión, poco compromiso y falta de empatía con tus sentimientos.

Si no pasó el día contigo

Esto puede significar que tiene a otra persona y que tú podrías ser una relación secundaria. Aunque claro, los compromisos laborales o los contextos de la relación, como la distancia, influyen. Analiza otras señales.

Si no te hizo sentir especial en San Valentín, analiza bien el estado de tu relación | (Freepik)

Si terminó contigo en San Valentín

No es más que irresponsabilidad afectiva. No tuvo la amabilidad de esperar un mejor momento y te dejó con el corazón roto el día donde todos gritan su amor, lo que aumenta tu dolor. Es válido que ya no quisiera continuar contigo, que estuviese reflexionando sobre el vínculo y que fuera honesto, pero el cuándo y cómo dice mucho de la otra persona.