Síndrome de la abuela esclava: ¿qué es y cuáles con los síntomas para detectarlo?

En medio de las organizaciones escolares y laborales, son muchos los padres que recurren a las abuelas para la logística de cuidado de nietos sin haberlo conversado o tomado en cuenta su postura, al dar por sentado que su ayuda es incondicional.

Es ahí cuando surge el llamado síndrome de la abuela esclava, el cual deja a muchas mujeres mayores atada al cuidado de pequeños y con una responsabilidad que no les compete, al no saber cómo poner límites o sentir compasión por ayudar a sus hijos. Por lo general, estas situaciones se presentan en padres que no quieren asumir plenamente sus responsabilidades parentales o con agendas de trabajo muy cargadas.

“En la consulta clínica estas mujeres acuden a terapia por síntomas emocionales y físicos que no encuentran un diagnóstico claro, en muchas ocasiones derivadas por el médico familiar. Cuando se les consulta por su vida cotidiana se esclarece que la sobrecarga de responsabilidades para un momento de la vida que debe ser de autocuidado y el comienzo de su jubilación, se encuentran en algunas ocasiones con más responsabilidades de las que tenían durante su vida laboral”, señala el psicólogo Alexis Alderete.

Síntomas del Síndrome de la abuela esclava

Estrés emocional y físico

Las abuelas que cuidan a sus nietos pueden llegar a presentar cansancio constante, insomnio, ansiedad y sensación de estar sobrepasadas por su presente.

Aislamiento social

Al quedar cuidando a los pequeñas, suelen quedar aisladas de las relaciones interpersonales, perdiendo conexiones con amistades y las actividades sociales que son importantes para su edad.

Malestar psicológico

Algunos de los sentimientos con los que lidian a diario son frustración, resentimiento y pensamientos negativos.

Abuela Las abuelas suelen encargarse del cuidado de los niños. (Pixabay)

Consejos para las abuelas

Comunicación abierta

Las abuelas deben expresar sus sentimientos y preocupaciones a los padres. Será a través de la comunicación que podrán exponer cómo la carga de cuidar a los nietos puede estar afectando su bienestar físico y emocional.

Establecer límites claros

Se deben poner claras las condiciones que aceptan y responsabilidades para evitar las cargas innecesarias. Algunas pueden ser: acordar horarios específicos, días de descanso y la duración de su participación en el cuidado.

Priorizar el autocuidado

La salud física y emocional es fundamental para las personas mayores, por lo que deben contar con el tiempo necesario para descansar y disfrutar de actividades personales es esencial.