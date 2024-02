Conoce la carta del tarot que te avisa de cambios positivos a la abundancia y la fortuna del 26 de febrero al 3 de marzo

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Emperador

Esta será una semana de mucha estabilidad en los económico, pero cuidado porque no te puedes confiar. Hay que cuidar el dinero para que no tengas contratiempos en el futuro. Tienes que procurar adaptar tus necesidades a las posibilidades reales que tienes de cumplir con algunas expectativas. Esta carta es la representación de la vitalidad y la fuerza, así que estás en el mejor momento para planificar y que todo salga muy bien. Te van a proponer llevar la relación amorosa que estás comenzando a otro plano. La vida es una sola y hay que disfrutarla, así que en tus manos está la decisión.

Tauro

Rey de Copas

Es una semana en la que debes estar alerta porque vienen cambios importantes para tu vida. Analiza muy bien tu entorno, no tomes decisiones impulsivas y no te llenes de expectativas para que todo fluya con tranquilidad. Un dinero llega a tus manos y piensa muy bien como lo vas a administrar para tengas reservas por cualquier emergencia. Emocionalmente estás bien y va a llegar a tu vida una persona con la que creará un vínculo importante. Controla los celos porque te pueden jugar una mala pasada. La familia te necesita, tienes que hacer presencia para que sientan tu apoyo.

Géminis

As de Copas

En el plano laboral estás muy bien, produciendo, generando buenas ideas y dando el todo por el todo, pero tu necesitas de un descanso. La carta te indica que si estás feliz y las cosas salen bien por un lado, también necesitas darle un tiempo a tu espíritu para que siga vibrando en esas emociones. Ten por seguro que si lo haces, se va a expandir tu creatividad. Llegó el momento de comprometerte en esa relación que con tanto esfuerzo han construido. Tu forma de pensar y tus principales convicciones se ponen a prueba estos días por la influencia de la familia, así que evita los conflictos. Mantente firme en las decisiones que tomes.

Cáncer

El Carro

Esta carta te advierte que hay que despejar los caminos de obstáculos para que lleguen nuevos proyectos. Habrá mucho movimiento en tu vida personal y profesional que te llevarán a ser más tolerante y paciente. La intuición es tu arma poderosa en estos momento para tomar decisiones. En lo emocional descubrirás que hay una persona en tu trabajo que quiere algo contigo, te quiere conquistar, pero tu no le has permitido ir más allá. Bájale al carácter y deja que fluya porque puedes estar al frente de algo muy bueno. Ponle sal y pimienta a la vida y saca de ti el carisma y la simpatía.

Leo

La Fuerza

Estás atravesando en estos días unos cambios importantes que te van a poner en una posición muy difícil y hasta de conflicto. Esta situación, complicada ahora, va a mejorar con el tiempo y te llevará a una nueva etapa que será trascendentales para tu futuro. Esta carta tiene al León y tú eres esa fuerza que representa ese animal. Así que saca esa vibra positiva para que te beneficies en el amor, y en la salud. Hay motivos para celebrar la vida, tienes salud, tienes el apoyo de la familia y si te lo propones una pareja llegará pronto. Disfruta de estos momentos que son muy pocos y agradece.

Virgo

La Reina de Espada

Tu responsabilidad y coherencia harán que le saques las patas de barros a más de uno en el ámbito laboral, pero que eso no signifique que van a abusar. Tienes que tener firmeza y determinación para tomar decisiones, pero que te beneficien a ti primero que nada. Claridad mental, ante todo, pero con la certeza de que con actitud positiva las cosas se van a encaminar con éxito. Tu estás muy clara en la persona que quieres a tu lado, así que deja de darte golpes en la cabeza porque no puedes seguir jugando con dos personas. Es momento de tomar decisiones.

Libra

La Justicia

Debes ser más flexible con tu entorno profesional, hay momentos en los que debes ceder para obtener beneficios sin que implique que es falta de carácter. En el trabajo tendrás que hacerte cargo de otras responsabilidades que te supondrán tanta satisfacción como esfuerzo. Cuidado con el tema de la salud porque el exceso de trabajo puede traer consecuencias. Tu vida puede cambiar con una noticia que recibirás y que alegrará tu corazón. El amor toca a tu puerta en un momento poco oportuno, pero no vas a poder resistirte. Disfruta de este momento porque será maravilloso y tiene futuro.

Escorpio

La Muerte

Tienes que ser más empático con las ideas que plantean los demás, no todo puede dirigirse como tu lo indicas. A veces hay que escuchar otras voces, otras estrategias para evaluar y reconsiderar puntos que con un simple cambio pueden ser la diferencia. Sientes que el dinero no fluye y hay muchos contratiempos, pero paciencia porque es solo una etapa en la que vas a resolver todos los obstáculos para que esa situación cambie. Esta carta te dice que la relación de pareja no está en su mejor momento y vas a tener que tomar una decisión muy difícil para ambos.

Sagitario

Sota de Bastos

Viene un cambio de rumbo profesional muy drástico que debes tomarlo con entereza y paciencia. Al principio te sentirás que todo está en tu contra, pero después verás que todo tenía que ocurrir así para enderezar los caminos. Esta carta te llama a pensar y reflexionar que debes dejar a un lado tus impulsividades. Antes de cualquier cosa respira profundo y adelante. Hoy reunirás todo el valor necesario para expresar tus auténticos sentimientos, rompiendo con las ataduras y confiando que todo va a salir muy bien.

Capricornio

La Torre

Será una semana en la que tendrás que poner todo tu empeño para evitar que ciertas responsabilidades se te escapen de las manos. Tienes que pensar muy bien en las cosas que te comprometes porque si se presentan contratiempos puedes quedar mal y no es beneficioso para tu crecimiento profesional. Cuídate mucho de lo que hablen o digan los demás y prudencia con cada palabra o frase que puedas decir porque puede jugar en tu contra. Contrólate en lo emocional porque esa persona que está a tu lado no valora el tiempo que le dedicas y el amor que profesas, así que llegó el momento de separar los caminos.

Acuario

La Estrella

Es una carta muy positiva que te indica que tu desarrollo profesional va por buen camino y con mucho éxito. Es importante que en esta etapa respetes todas las opiniones de las personas que están a tu alrededor, especialmente las que tienen más experiencia. Eso te puede servir para hacer ajustes en los negocios y lograr mejoras que te van harán avanzar vertiginosamente. No estás por encima de nadie. Vives una etapa de logros personales basados especialmente en la cooperación. También entras en un proceso de aprendizaje porque no todo puede ser como tú quieres o como tú lo impones. Hay matices que hay que aceptar con la pareja.

Piscis

La Luna

Es una semana en la que debes evaluar algunas situaciones en el ámbito laboral porque las cosas no están saliendo bien. Es el momento de un cambio, de buscar nuevas fuentes de ingresos, porque alguna de las que ahora tienes no están funcionando. Tienes en tu espalda una responsabilidad muy grande con la familia, así que debes tener el temple y la fortaleza para superar estás adversidades. No dejes que el pasado regrese a ti, por el contrario, pasa la página y trabaja el merecimiento para que te sientas en paz y armonía. Debes prepararte, porque el cambio no será nada fácil.