¿Qué significa que tu pareja conserve a su ex en redes? No todo es negativo

Al terminar una relación muchos deciden cortar todo vínculo con la persona con la que compartió una parte de su vida, por lo que optan por no hablarles más, eliminar sus números de teléfono y hasta bloquear de redes sociales. Sin embargo, no todos hacen lo mismo y prefieren conservar a su ex en redes.

Si has notado que tu pareja aun conserva a su ex en redes sociales, seguramente te has preguntado las razones y te has realizado un montón de suposiciones sobre las posibles razones, las cuales en algunas oportunidades pueden ser negativas y otras no tanto.

Aunque no siempre es algo para preocuparse, la situación puede desencadenar distintos problemas en caso de que a ti te afecte, por lo que tendrás que establecer conversaciones asertivas al respecto.

Las razones por las que tu pareja sigue a su ex en redes

Madurez emocional

Si te has dado cuenta que tu pareja aun conserva el contacto de su ex en redes sociales puede deberse a la madurez emocional que maneja esa persona y que no guarda resentimientos de lo que un día vivió. Estos casos en general se dan cuando la relación terminó en buenos términos.

Se olvidó eliminarla

No siempre hay que pensar que aun tiene sentimientos por otra mujer, puede ser que simplemente olvido borrarla de sus redes, en especial si es de los hombres que poco las usan. O simplemente tienen otros amigos en común.

Aun no supera la relación

Siempre es importante conversar con tu pareja sobre lo que te molesta o si notas que su pasado le sigue causando ruido. Si no ha superado a su ex podría poner en riesgo tu estabilidad emocional y deberás resguardarte de un posible escenario negativo. En caso de mantener algún sentimiento ya sea amor o rencor, muy difícilmente podrá amar sin problemas a alguien más.

Pareja Las redes sociales pueden ser un problema en las relaciones si no se tiene comunicación. (Freepik)

Porque quiere provocarte celos

Las inseguridades abundan en los hombres, aunque muchas veces intentan reflejar que son las mujeres las inseguras. Lo cierto, es que hay personas que deciden conservar en redes a sus ex para generar inquietud o interés en su actual pareja y lo notarás incluso con su propio comportamiento. Este comportamiento requiere de terapia para superarlo y no poner en riesgo la relación.

Por cortesía

Son muchos los hombres que simplemente no le paran a quien mantienen o no en redes y en algunos casos prefieren mantenerla a su ex para evitar las habladurías o escándalos que puede causar el eliminarla.