Del 1 al 4 de marzo a estas mujeres del zodiaco las marcará el éxito

Ya el primer trimestre del año está entrando a su final, pues este jueves inicia el último mes de este ciclo y Tauro, Cáncer, Leo y Virgo estarán aprovechando todas las oportunidades porque el éxito las acompañará desde los primeros días de marzo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Después de tantos esfuerzos, sacrificios, trasnochos y sobre todo ensayo y error, por fin con seguirás lanzar ese emprendimiento que tanto te apasiona. Tu persistencia es admirable y te conviertes en ejemplo para esas personas que tienes a tu alrededor, porque siempre logras los objetivos que te trazas. Tu familia estará más orgullosa de ti y por supuesto tú también te sentirás muy bien. Ahora comenzarás otro camino, en el que también te destacarás.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

En u trabajo te darán el puesto que mereces, reconocerán tus méritos y es muy probable que pongan como líder de grupo, que lleves las riendas o que suban de categoría, lo que finalmente se traducirá en un incremento salarial que te caerá perfectamente porque quieres expandirte en otros ámbitos. Tienes el respeto de muchos y eso es algo que no se logra de la noche a la mañana. Tendrás voz y voto, así que continúa así para que continúes ascendiendo.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Te llegará la oportunidad de hacer muchos cambios positivos en tu vida en general. Estos días son clave para que todo comience a fluir y se materialice rápidamente lo que tienes en mente. Inicia por lo más complejo, lo que cree que te llevará más tiempo, pues así tendrás todas las energías y la motivación a millón para echarle ganas. No te dejes llevar por comentarios mal sanos de quienes no soportarán verte brillar.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Es muy probable en una reunión social se te plantee pertenecer a una reconocida empresa o proyecto. Esto será gracias al trabajo que has venido haciendo todos estos meses y que piensas que solo unos pocos están viendo. No te de miedo y lánzate a la aventura. Experimenta porque, aunque no tengas algunos requisitos que ellos piden, tienes otras fortalezas y, sobre todo, aprendes muy rápido y ese plus hará la diferencia. Saldrás victoriosa.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Lograrás aprovechar todos los recursos que tienes a la mano para hacer algo verdaderamente fabuloso y que posiblemente se convierta en tu plataforma para generar ingresos sólidos a mediano plazo. Esto es lo que te caracterizará, que no necesitas buscar tanto para crear. Esa forma de ver transformar problemas o desechos oportunidades será lo que te diferenciará de los demás y que nunca la materia prima te falte.