La actual y la ex se hicieron mejores amigas: “Algo bueno te tiene que dejar”

La amistad con la ex de la actual pareja no es común y la sola idea genera rechazo en muchas personas. Sin embargo, como la vida es diversa y todo puede pasar bajo el sol, hay casos cuando hay quienes sí están abiertos a la posibilidad de ser amigas o amigos de los ex de sus parejas, tal como lo muestra el caso de esta historia.

Haciendo a un lado las ideas prejuiciosas, dos jóvenes se hicieron muy buenas a pesar de que una era la novia actual y la otra era la ex de un chico. Increíblemente, él fue el vínculo que las unió.

Y como las redes sociales destacan en la era actual como una ventana de lo curioso y poco común, las jóvenes contaron su historia a través de la cuenta @iammartyd_music de TikTok.

Las protagonistas son Marty D, quien era la novia actual, y Camila Centeno, la ex. En un video con la leyenda “de cuando me hice amiga de la ex de mi ex 🤪 lo amamos a él igual, gracias por esto”, narraron su vivencia.

Historia de una amistad

Todo comenzó cuando coincidieron en el baño de un boliche. Ambas se miraron y fue en ese instante cuando Camila le dijo a Marty: “Te mereces algo mejor”. Aunque no le respondió nada, esa frase quedó retumbando en su cabeza, por lo que días después decidió contactarla para preguntarle algunas cosas que no le cuadraban sobre su novio. Pensó que nadie mejor que una ex de él para aclararle algunas dudas, así que se reunieron y charlaron. Fue así como comenzó una fuerte amistad entre ambas.

“Algo bueno te tiene que dejar el ex”, dijo Camila con Marty al lado, respaldando su expresión, mientras contaban su historia ante la cámara.

Actualmente, ni Camila, ni Marty son novios del sujeto. Por eso, aseguran que lo único bueno que les dejó la relación con él, es la amistad que ahora las une, al punto de que hasta se van juntas de vacaciones.

“Nos vamos de vacaciones juntas, hablamos todos los días, es tremendo. Algo bueno te tiene que dejar el ex, gracias por tanto y gracias por algo, gracias por esto, es lo mejor que me dejaste, bienvenida la próxima ex del ex”, manifestó una de ellas.

Por supuesto, esta amistad desató todo tipo de comentarios. Hay quienes resaltaron que esta es una situación muy particular, ya que no en todos los casos se puede ser amigo o amiga de los exs de la pareja, porque hay exs que aún tienen sentimientos hacia esa persona, por tanto, no se puede confiar en ellos o ellas.