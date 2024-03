¿Innovación o tragedia? Influencer prepara mate con chocolate

365 Maneras de tomar MATE | CON 🍫 Seguimos con esto y esta vez fue una idea de @chinasanjuann y la verdad que está muy buena. No te tenía fe, perdón. Probalo y decime que te parece. En un momento me sentí un barista, tendríamos que ponerle nombre a eso pero con el mate. Mateista? Mmm no se. QUE OPINAS? No te da? facu elchicodelmate mate argentina chocolate humor viral tendencia reto desafio arg fyp parati