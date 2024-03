Las canas se pueden lucir con clase este 2024 y Salma Hayek enseña cómo: 4 claves para lograrlo

Muchas mujeres les temen a las canas, pero Salma Hayek ha demostrado que están de moda y se pueden lucir con mucha clase y elegancia.

La famosa actriz sorprendió en un desfile de Balenciaga en la Semana de la Moda en París, donde presumió sus canas sin ningún tipo de complejos.

No es la primera vez que la actriz presume sus canas en looks naturales, pero nunca lo había hecho en un evento, solo en fotos compartidas desde su cuenta de Instagram donde se mostraba sin maquillaje y muy real.

Por eso, esta vez nos enseñó que las canas pueden sumarte clase y elegancia si sabes llevarlas con estilo y así lo hizo ella, para que todas podamos seguir su ejemplo.

Salma Hayek enseña cómo llevar las canas con clase y elegancia este 2024

Salma Hayek acudió al desfile de Balenciaga luciendo sus canas con elegancia y evidenció algunas claves para lograrlo.

Primero, la famosa llevó sus canas con orgullo en un peinado moderno y chic, luciendo el cabello suelto con unas ondas relajadas, y dejando ver las canas en la parte de adelante del cabello , que hasta simulaban unas mechas plateadas.

Segundo, es importante lucirlas con un atuendo muy elegante, por lo que ella destacó llevando un traje negro tweed de blazer y falda con brillos.

Además, agregó accesorios como bolsa, joyas, lentes, y complementó con unos stilettos negros.

Tercero y no menos importante, un maquillaje sencillo pero poderoso, con los labios rojos, que le dieron un toque de sensualidad y elegancia y para terminar, la actitud t ambién es de lo más importante, pues si te muestras segura y confiada como ella, eso vas a reflejar.

Salma Hayek La famosa presumió sus canas con clase y elegancia (@salmahayek/Instagram)

Por eso, la actriz mexicana fue una de las mejores vestidas y llamó la atención con su look, incluyendo sus canas en este desfile de moda, y sin duda, dio una gran lección y un ejemplo que todas podemos seguir, dejando de una vez por todas de ocultar nuestras canas y sentirnos mal por ellas.

