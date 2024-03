Salma Hayek comparte su truco antienvejecimiento: así se hace su jugo con naranja y cúrcuma

A sus 57 años, Salma Hayek sigue siendo una de las famosas más hermosas de la industria, algo que se debe a su jugo antienvejecimiento, el cual le ayuda a producir colágeno y mantenerse radiante.

A pesar que tiene a su disposición las herramientas más costosas para lucir joven y fresca, la mexicana también se apoya de estos remedios naturales que nutren su cuerpo y su salud.

¿Cómo es el jugo antienvejecimiento de Salma Hayek?

De acuerdo con Soy Carmín, el jugo antienvejecimiento de Salma Hayek se realiza con ingredientes fáciles de conseguir y que además lo toma a diario en las mañanas para absorber todos sus beneficios.

Necesitarás naranja, cúrcuma, pimienta negra y espino amarillo, los cuales hacen un ‘détox’ para su figura, pero a la vez fortalecen las uñas, ayuda a la belleza del cabello y por supuesto, la piel.

Salma Hayek La famosa luce igual de joven gracias a esta poderosa bebida (@salmahayek/Instagram)

Primero deberás exprimir el jugo natural de una naranja, triturar la cúrcuma y agregar un poco de pimienta negra molida, pero no en exceso, ya que tiene un fuerte sabor y picante que podría resultar desagradable. Conforme con su explicación, lo hace para “potenciar la función de los otros alimentos”.

Después debes añadir el espino amarillo triturado y armar una bebida refrescante y natural que te servirá para comenzar el día con buen pie.

La naranja aporta muchos nutrientes para la belleza de tu piel | (Freepik)

Se sabe que estos ingredientes aportan vitamina C, omega 7, antioxidantes y poseen propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias que ayuda a evitar el envejecimiento prematuro, a disminuir la hiperpigmentación y controlar el acné, reporta la misma fuente.

“Con esto agregarás más belleza a tu mañana. No tiene colágeno, pero ayuda a tu cuerpo a producirlo. No tiene tan buen sabor, pero no está tan malo, pero es un poco agrio”, reveló Salma Hayek sobre su jugo antienvejecimiento, que todas deberíamos probar al menos una vez.