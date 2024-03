Cosas que tu pareja puede ocultarte y tú ni en cuenta

La confianza es una de las partes más importantes de una relación sine embargo, a veces puede resultar difícil saber si tu pareja está siendo completamente honesta contigo o no. Incluso aún cuando tienen una buena comunicación y las cosas marchan de maravilla, puede haber ciertas cosas que tu pareja no está compartiendo contigo.

Esto es lo que tu pareja no te está diciendo y tú ni en cuenta

Estrés

Muchos hombres optan por no compartir su estrés debido a que temen verse vulnerables o agobiar a su pareja. Sin embargo, si bien nadie puede leer la mente de nadie, muchas veces como mujeres solemos ser más perceptivas, lo que nos hace capaces de detectar cuando algo no está bien. Al no comunicar su estrés, uno puede ejercer presión en el otro para hablar o bien, desquitarse con rabietas, lo cual puede afectar negativamente la relación.

Pareja Hay hombres que prefieren ocultar cosas que les parecen inofensivas (fREEPIK)

¿Qué hacer ante esto? Hacerles saber que no están solos. Una de las ventajas de una relación es tener a alguien que nos apoye. Todos necesitamos ayuda y comprensión en momentos difíciles. Nunca hay que subestimar la capacidad de tu pareja para brindarte apoyo. Es por esto que siempre es importante abrir el diálogo de modo que puedan compartir sus sentimientos.

Finanzas

Un hombre puede ocultar situaciones que tengan que ver con finanzas, especialmente cuando está pasando por una mala racha económica. Es posible que tu pareja te esté ocultando deudas o dificultades financieras, algo que nunca sabrás hasta que se refleje de forma importante.

¿Qué hacer ante esto?: Enfrentar la situación. Los problemas financieron pueden generar vergüenza, pero es crucial abordarlos para resolver. Todos pasamos por momentos difíciles pero en una relación, la honestidad es clave no sólo pasa desahogar el malestar al respecto sino tomar acción como establecer un plan y poner límites financieros juntos.

Interacciones con otras mujeres

Pareja Establecer límites es importante para que lleguen a acuerdos en la relación (Freepik)

Tener interacción con otras mujeres ciertamente es imposible, aunque por supuesto, no necesariamente siempre es en un plan de inter´res romántico. Muchos hombres pensarán que no es necesario contarte cada vez que interactúan con otra mujer y mucho menos si es con otra intención. Puede que no te digan nada por pensar que te pondrás mal.

¿Qué hacer ante esto? Ocultar nuestras relaciones con las mujeres es un camino rápido hacia una aventura y muestra poco respeto. La transparencia y los límites en los que ambos estén de acuerdo son fundamentales para generar confianza y tener una relación duradera. Establecer límites es importante para que ambos estén siempre en la misma página.

Que ha revisado el perfil de tu ex pareja

No importa si la relación terminó hace mucho tiempo, tu pareja actual podría haber estado revisando perfiles de tus ex en redes sociales y ni siquiera lo sabrías. Si te lo dijera esto podría traer problemas en la relación así que algunos hombres consideran que no es necesario que lo sepas. Es natural sentir curiosidad por las relaciones anteriores y tal vez dar una rápida mirada a un ex no hace daño, a menos de que lo use de excusa para iniciar una discusión.

Pareja Las redes sociales pueden ser un problema en las relaciones si no se tiene comunicación. (Freepik)

Claves para mejorar la comunicación en la relación de pareja

Sin confianza, las relaciones no funcionan ya que son baches en una comunicación sana que no permiten construir algo sólido. La comunicación efectiva es clave en cualquier relación ya que permite fortalecer la conexión emocional, resolver conflictos de manera constructiva y construir una base sólida para una relación duradera y satisfactoria. Esto deben hacer para mejorarla y dejar los secretos atrás.

Escucha activa

Escuchar activamente implica prestar atención plena a lo que tu pareja está diciendo, sin interrumpir ni juzgar. Aclaren siempre sus puntos de vista y demuestren empatía poniéndose en el lugar del otro. Esto ayuda a que ambos se sientan valorados y comprendidos.

Pareja La comunicación efectiva es clave para una relación sana (Freepik)

Comuniquen sus sentimientos

Expresen siempre sus pensamientos y emociones de manera clara y respetuosa. Utilicen “yo” en lugar de “tú” para evitar culpar al otro. Sean honestos y abiertos sobre sus necesidades y expectativas en la relación.

Dediquen tiempo de calidad

La comunicación efectiva también implica pasar tiempo de calidad juntos. Dedica momentos para hablar y conectarte sin distracciones, ya sea durante una cena romántica o un paseo por el parque. Esto fortalece el vínculo emocional y promueve una comunicación más profunda.