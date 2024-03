Horóscopo de hoy y las acciones que te darán el reconocimiento y el éxito que mereces este sábado 9 de marzo

Aries

Mucha prudencia al comunicar cosas que tienen que ver con los negocios, porque es un momento muy sensible por todo el atraso que hay. Piensa bien las estrategias y ejecútalas según tu intuición. En el amor, tienes que buscar el momento adecuado para hablar y aclarar qué es lo que quiere esa persona contigo. Trata de mantenerte al margen de las tensiones familiares para que no te afecten.

Tauro

Tienes que ser cuidadosa con el dinero, porque estás gastando en cosas innecesarias y puedes necesitarlo para un momento de crisis. Se previsiva, ante todo. Pon más cuidado en lo que haces, porque las excusas creíbles se te están acabando. En el amor, no dejes que las diferencias pasen desapercibidas. Busca el momento para conversarlas y solucionar.

Géminis

Estás en un momento bien positivo para ti y en el plano laboral con mucho reconocimiento y valor a tu esfuerzo. Aprovecha para solicitar ese cambio por el que estás luchando. Prudencia con el dinero porque vas a necesitar para planes futuros. En el amor, te sientes ilusionada con esa persona que llegó del pasado, pero cuidado con repetir errores.

Cáncer

Tienes muchas ideas en tu cabeza a la que debes ponerle orden y planificar lo que quieres hacer para sacar adelante el negocio familiar. Tu eres inteligente y la intuición basada en la experiencia, será la que te diferencie y te ponga por delante. En el amor, no estas en el momento sentimental para que venga alguien a jugar contigo. Si vienen con pasar el rato, déjalo a un lado.

Leo

Estás más cargado de energía que nunca y eso te hace estar sensible y por eso debes evitar tener encuentros con personas que no son de tu agrado, porque hay desacuerdos que pueden generar discusiones. Aléjate unos días y piensa con cabeza fría qué hacer. En el amor, emocionalmente no te sientes bien, pero eso no quiere decir que puedas aceptar una invitación y disfrutar.

Virgo

Te harán una propuesta de trabajo interesante que no tendrás que dejar tu empleo formal para aceptarlo. Serán unos ingresos extras que no te vienen nada mal. Las fuertes tensiones y la falta de adecuado descanso pueden generarte problemas de salud. En el amor, en estos momentos de tu vida solo piensas en divertirte y dejar los formalismos a un lado. No quieres compromisos.

Libra

Esta semana ha sido muy fuerte porque le pones toda tu energía para entregar ese proyecto que necesita de la aprobación para arrancar. Vas muy bien. En el amor, la relación que estaba en declive ha mejorado, porque ambos ponen de su parte para adecuarse a la convivencia. Tienes la sensibilidad a flor de piel y eso te hace mostrar tu lado más tierno.

Escorpio

Los negocios no están saliendo como tu quieres, así que tienes que pensar en nuevas estrategias para que cambies el panorama pronto. En el amor, deja los celos y disfruta de los buenos momentos que te regala el estar con alguien a quien quieres y te valora. Deja que las cosas fluyan sin presionar.

Sagitario

Tienes que organizarte con los negocios para que puedas obtener mejores ganancias. Tú sabes cómo hacerlo, tienes la inteligencia y la intuición para ejecutarlo. Procura no aceptar compromisos que sabes que no vas a poder cumplir. En el amor, tienes algunos conflictos que solucionar con tu pareja y su familia. Háblalo y tomen decisiones.

Capricornio

En lo económico vas muy bien, porque los negocios arrancaron. Ahora que estás holgada, busca la manera de hacer un fondo de ahorro que te ayude en futuras crisis. En el amor, no dejes que la familia se meta en tu relación. Puedes aceptar consejos, pero no que te obliguen a tomar una decisión que tu no quieres.

Acuario

Estás en un buen momento en el plano profesional, sientes que tus ideas son tomadas en cuenta y que como has llevado bien los negocios, ya se ven los frutos de la cosecha. En el amor, no dejes que tu mal carácter dañe una velada especial. Bájale dos y disfruta. Vive el momento y hazlo sin los condicionamientos que tratan de imponerte quienes están muy cerca de ti.

Piscis

Culminas una semana muy difícil, de tareas inconclusas y de algunos conflictos que ya tendrás tiempo de sentarte a resolver. Dale prioridad a los negocios y sácalos adelante. En el amor, un amigo necesita de tu ayuda, así que siéntate con él y permite que se desahogue. Uno de tus últimos aciertos en tu vida personal ha hecho crecer la estima y el respeto de los demás hacia ti.