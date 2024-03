Ciencia y consumo de helados saludables: como saber cual te quitará realmente la sed

¿Son los helados algo saludable? La respuesta es: no todos. Aquí te daremos las respuestas de la ciencia, para elegir uno que sea rico, refrescante, pero por sobre todo, una opción sana. ¿Haz comido helado y sigues con sed? Esa es una señal de que lo que acabas de consumir, no es saludable. Desde el centro de Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC , explican que un consumo habitual de helados ultraprocesados no es la elección más saludable para hidratar el cuerpo. Además, contrariamente a lo que pueda pensarse, sus elevados niveles de azúcar incrementan la sed en lugar de quitarla.

Mariona Balfegó, especialista del citado centro señala que “los helados de agua y los helados a base de leche o nata tienen un alto contenido de azúcares (sacarosa, glucosa, etc.), que representa como mínimo un 20 % o un 30 % de su peso total. Dos bolas de helado pequeñas o un polo de hielo contienen unos 25 gramos de azúcar, el equivalente a cuatro cucharadas de postre de azúcar”.

Cabe recordar que los 25 gramos de azúcar que aporta normalmente una ración de helado representan la cantidad máxima de ingesta diaria de azúcares aconsejada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en adultos y niños. Además, un estudio de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) , publicado este año, concluye que el consumo de azúcares añadidos y de azúcares libres debe ser lo más bajo posible como parte de una dieta adecuada desde el punto de vista nutricional.

helado topsy Homemade strawberry vanilla ice cream with fresh strawberries. Sweet berry summer dessert. Wooden background copy space

¿Entonces cuando sí es saludable un helado?

Cuando los helados tienen alto contenido de frutas, agua y leche, sin aditivos y sin azúcar adicional, estamos ante un producto mucho más saludable. Idealmente si se trata de frutas de estación, ya que la frescura y la ausencia de conservantes es aún más clara.

Un ejemplo: “Yogen Früz lanzó una nueva edición limitada de su helado sabor Chirimoya Alegre (chirimoya con naranja). Ofrecemos diferentes sabores y en varios formatos de venta como potes y multipack de paletas Pop”, comenta Verónica Laso, gerente de marketing de Yogen Früz.

Heladería Poga tiene un sello saludables también Describen en su web que se trata de “helados saludables, sustentables y, a su vez, ¡extremadamente ricos! Son a base de agua, sin materia prima animal, sin azúcar añadida, sin soya ni gluten y sin preservantes, colorantes ni saborizantes”. Un buen punto, porque suele pensarse que los helados “sanos” son más desabridos pero no es así.

El helado y sus deliciosas combinaciones (Pexels)

Toma esto en consideración, ya que según datos de AFADHYAD, “El helado es un alimento que nos proporciona nutrientes de excelente calidad, y puede formar parte de una dieta saludable siempre y cuando se lo consuma de manera ocasional, y en porciones no excesivas, ya que son considerados una fuente importante de diferentes vitaminas, energía, proteínas de alto valor biológico y minerales”.

Beneficios de optar por un helado saludable

A la hora de elegir un helado saludable, toma en cuenta las condiciones que te señalamos, y así podrás disfrutar de sus verdaderos beneficios. Si un helado no te quita la sed, ni esa sensación de “antojo”, según la ciencia es una alerta. Aquí algunos de sus beneficios:

Hidratación: Los helados sanos a menudo contienen ingredientes con alto contenido de agua, como frutas y leche. Esto puede ayudar a mantener el cuerpo hidratado, especialmente en climas cálidos o durante la actividad física.

Ayuda a controlar los antojos: Los helados sanos pueden ser una alternativa satisfactoria y saludable a los helados convencionales cargados de azúcares y grasas saturadas. Al satisfacer los antojos de algo dulce, pueden ayudar a mantener un plan de alimentación equilibrado y a controlar el consumo excesivo de calorías.

Fuente de nutrientes: Los helados sanos elaborados con ingredientes naturales, como frutas 100% naturales y lácteos bajos en grasas, pueden proporcionar nutrientes importantes, como vitaminas, minerales y antioxidantes. Por ejemplo, los helados hechos con frutas 100% naturales pueden ser ricos en vitamina C, potasio y fibra dietética.

Fuente de energía: Los helados sanos que contienen carbohidratos, proteínas y grasas saludables pueden proporcionar una fuente de energía rápida y sostenida. Esto puede ser beneficioso antes o después de hacer ejercicio, o como un refrigerio entre comidas para evitar la fatiga.

Mejora del estado de ánimo: Consumir helados saludables puede estimular la liberación de endorfinas, conocidas como las “hormonas de la felicidad”, lo que puede mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés y la ansiedad.

Promueven la salud digestiva: Algunos helados saludables pueden contener ingredientes que promueven la salud digestiva, como la fibra dietética presente en frutas y vegetales. Esto puede ayudar a mantener un sistema digestivo saludable y prevenir problemas como el estreñimiento.