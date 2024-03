Influencer se vuelve blanco de burlas por grabarse llorando tras quedar varada en la carretera

Ya sea por una avería mecánica, un accidente o simplemente quedarse sin combustible en medio de la carretera, quedarte varada en tu automóvil puede ser una de las peores pesadillas de muchas y cuando pasa, se convierte rápidamente en una experiencia estresante y desafiante.

Esto es precisamente lo que le sucedió a la influencer mexicana Andy Badillo, quien a través de sus redes sociales compartió que se había quedado sin combustible en plena autopista, desencadenando un ataque de ansiedad que rápidamente se volvió viral.

Viral La influencer compartió en sus redes su hazaña tras quedar varada en la carretera (TikTok)

Según relata Badillo, se quedó sin gasolina mientras conducía por la autopista y no sabía qué hacer. “Literalmente llevo una hora parada. La gente me está tocando como si yo quisiese estar así. Me quiero morir. ¡Yo no quiero estar parada!”, dice con desesperación en su video.

Ante esto, la influencer comienza a llorar, señalando que se le había acabado la gasolina y el pánico que sentía de que todos los coches la estaban esperando, pitando y rebasando. Asimismo destacó que le había pedido ayuda a su papá pero que este no podía ir por ella por estar también varado en el tráfico.

“Me dio mucha ansiedad social”, explica en el vídeo mientras se ve que camina fuera de su auto hacia una gasolinera que estaba a unos metros.

A pesar de las trabas que eso implicaba, incluyendo el tener que dejar su auto solo y caminar de ida y regreso con el combustible, Badillo supo resolver la situación “gracias a un video de Youtube”. “Todo el mundo me está mirando. Tengo miedo. Qué vergüenza. ¡Qué vergüenza!”, exclama mientras regresa a su auto.

Por supuesto los problemas no terminaron en cuanto consiguió la gasolina ya que tenía que encontrar la forma de ponérsela al auto. Para esto, la influencer cortó una botella que usó como embudo. “Soy ingeniera, sé hacer cosas”, señala.

“Pero como no te diste cuenta que no traías gas????”, preguntó una internauta, a lo que Andy respondió: “Es que mi coche tiene un problema donde no marca bien la gasolina (cuando llega a reserva a veces se para antes de que la reserva de acabe)”.

Mientras que algunos de sus seguidores expresaron preocupación ante la situación y le aplaudieron su hazaña, otros se dedicaron a criticarla diciendo “dios le da sus peores batallas a sus grandes guerreros”. Asimismo, hubo quienes le dieron consejos en caso de volver a tener una situación así.

“Fuiste la representación del: Claro que puedo pero primero voy a llorar jajaja”. “y porque no le hablaste al seguro? ellos te llevan gas, o a asistencia vial”. “No entiendo cómo pueden grabarse llorando”. “Y llorando y toda la cosa para que digan pobrecita mientras factura”. “Diosito ya suélta a esta guerrera”. “Desbloquear palanca, poner neutro y orillarse bien…”. “tienes que poner el triángulo rojo encima de tu auto y ya no te tocaran bocina por qué sabrán que estás.teniendo problemas, para eso sirve”. “No entiendo a las personas que se quedan sin Gasolina si claramente se hecha de ver”. “Dios apiádate de ella, sufre demasiado!!”, se lee.

¿Quién es Andy Badillo?

Andy Badillo es una influencer de contenido generado por usuarios (UGC) que con tan sólo 21 años ha hecho una fortuna a través de plataformas como TikTok e Instagram, en donde hace reseñas de productos de belleza, además de dar cursos de marketing de influencers y creación de contenido UGC. Con su carisma y sentido del humor, la joven ha sabido conectar con la audiencia, convirtiéndose en una de las influencers más importantes del momento.

Los contenidos UGC son aquellos creados y compartidos por los propios usuarios en plataformas digitales y redes sociales de forma “orgánica”, es decir, que no parezcan comerciales planeados o con un guión a seguir. Este tipo de contenido puede incluir fotos, videos, reseñas, comentarios, publicaciones en blogs y más, y es generado por personas comunes en lugar de empresas o medios de comunicación tradicionales.