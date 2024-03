Blusas boho con jeans la combinación para lograr un look elegante en pocos minutos: así se usa

Desde hace un año, el auge del estilo boho se adueñó de las tendencias y los centros comerciales, capturando la atención de las amantes de la moda, gracias a sus románticos diseños que permiten que las mujeres exploren un lado que se mantuvo ausente por algunos años.

Este año se trata de una apuesta ligera y cómoda que además se convierte en un look seguro para quienes desea un outfit rápido, pero bonito y chic, lo mejor es que se trata de una prenda tan fácil y noble de combinar que seguro querrás tener más de una en tu armario.

Los expertos en moda nos dan algunas de las mejores opciones para quienes no deseen utilizar vestidos o prendas demasiado descubiertas durante la temporada de calor, proponiendo el uso de blusas que son igual de bonitas, cómodas y que además logran estilizar la figura aportando un aire de elegancia que todas buscamos. Lo mejor de todo es que no es necesario tanto esfuerzo a comparación de otros looks.

Las blusas boho con jeans serán el básico más chic de la primavera

Si no eres amante de las minifaldas, vestidos o sus variaciones y más bien lo tuyo es algo mucho más relajado con lo que no tengas que ‘mostrar tanto’, las blusas boho con jeans pueden ser una de las opciones ideales para ti durante la primavera.

Esta vez, la combinación viene decidida a apoderarse de la estación del año más colorida, dejando atrás la sobriedad del otoño y la sensualidad del verano para mostrar que en primavera puede ser una opción viable, cómoda y chic.

Pero antes de tener las claves para combinar estas prendas, es necesario entender que una blusa boho retoma su inspiración de la moda los años 60 y 70. Se caracteriza por ser una prenda holgada y fluida con mangas de gran volumen que contiene estampados coloridos; en la mayoría de los casos flores o formas geométricas.

¿Cómo combinar blusas boho con jeans?

Ahora que por fin conocemos la esencia de las blusas boho, es importante destacar que este estilo romántico no necesariamente debe interferir si lo que buscas es algo con tintes rebeldes, encontrarás que es más versátil de lo que parece.

Dale un toque sexy con una blusa boho de transparencias y jeans

Este look le da un toque elegante a la blusa boho, principalmente por valerse de las transparencias que con los elementos necesarios pueden volverse uno de los ingredientes principales para un look semiformal, ponle unos jeans y zapatos pumps para elevar el look.

Blusa boho con jeans y botines

Las blusas boho también son amigas de los botines, añade unos jeans y sumále un calzado que contraste con el color de tu prenda superior, le das un toque distinto uniendo la rebeldía con el romanticismo de esta prenda.

Blusas boho con jeans blancos y alpargatas

Combina una blusa boho con jeans blancos, esta se convierte en la dupla perfecta para climas muy soleados y calurosos. Lleva tu look a un nuevo nivel con unas cómodas alpargatas planas de plataforma.

Un look digno de los 60

Este look con jeans oscuros tipo ‘flare’ con plataformas de tacón y una blusa boho de manga larga, es, sin duda, un outfit digno de los años 60, ponle unos lentes y retoma lo retro.