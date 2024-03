¿Cómo hay vida en la Tierra? Estas son las 3 teorías más aceptadas para una de las grandes incógnitas de la ciencia

Debemos sentirnos afortunados y cuidar el lugar donde vivimos. La vida en la Tierra es un afortunado accidente que no se replica en ningún otro lugar del Universo. Hay 13.800 millones de años de “terrenos” y, hasta ahora, no se ha encontrado un planeta como el nuestro. Los científicos llevan siglos intentando descifrar cómo es que existimos y todavía no encuentran una respuesta concreta.

Hace unas horas les estábamos contando que la posición de la Tierra con respecto al Sol es perfecta. Quizás, si estuviésemos unos metros más cerca o más lejos, no tendríamos todos los elementos para el desarrollo de la vida tal y como la conocemos. Sucede con Marte, que al estar más separado de la estrella masiva carece de condimentos para recrear un ambiente amigable para ser habitable.

Astrónomos y astrofísicos han buscado por todo el universo planetas y estrellas similares a lo que ocurre en nuestro Sistema Solar. Han encontrado separaciones exactas de exoplanetas como la que hay entre la Tierra y el Sol. Sin embargo, siempre hay algún elemento que desarma la esperanza por encontrar un mundo que replique lo que pasa en nuestra nave espacial natural.

¿Cómo es que hay vida en la Tierra? Nos preguntamos todos, hasta los más expertos en la materia. Hay teorías; tres para ser más específicos, que se las vamos a contar a continuación.

Teorías sobre la vida en la Tierra

Un informe publicado en el portal de Nat Geo revela estas tres hipótesis que tranquilamente podrían ser las correctas para explicar cómo es que hay vida en la Tierra.

1) Una roca estelar nos trajo las condiciones necesarias para la vida: A esta teoría se le conoce como la panspermia. Dice que la vida en la Tierra llegó por medio de materia orgánica o microorganismos que viajaron en un meteorito o asteroide. Esto habría ocurrido en el inicio del Sistema Solar y desde ese entonces se comenzó a cocinar lo que ocurre en nuestro mundo.

Meteorito Meteorito / Pixabay

2) Emergió desde las profundidades del mar: Esta versión, muy lógica para todas las áreas de la ciencia, sugiere que la vida en la Tierra vino desde el fondo de los océanos, que cubren la mayoría de nuestro planeta. Los entornos hidrotermales, sitios en los que el agua caliente abunda en el mar, tiene minerales que salen desde las grietas de la corteza terrestre. “Se han encontrado comunidades de organismos que no dependen de la luz solar para su energía, lo que sugiere que la vida podría haberse originado en tales ambientes similares”, dicen diferentes científicos con respecto a esta teoría.

Mar de Florida Mar de Florida / AFP (JOSEPH PREZIOSO/AFP)

3) Un rayo de vida: Esta teoría, conocida como la hipótesis del caldo primordial o abiogénesis, sugiere que las condiciones primitivas de la Tierra, con su atmósfera rica en gases como amoníaco, metano y vapor de agua, junto con actividad eléctrica en forma de rayos y energía solar, proporcionaron el entorno adecuado para la formación de moléculas orgánicas simples. Se cree que estas moléculas eventualmente se organizaron en formas más complejas, dando lugar a las primeras formas de vida.