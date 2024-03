Estudio revela qué suplementos de vitamina D y calcio reducen el riesgo de cáncer

Una profesora de la Universidad de Arizona publicó hace poco un estudio que revela que los suplementos de vitamina D y calcio contribuyen a reducir el riesgo de padecer cáncer en un 30%.

Se trata de Cynthia Thomson, una nutricionista y experta en prevención del cáncer, que llevó a cabo una investigación en el que participaron 36,280 mujeres posmenopáusicas y comprobó los beneficios de tomar estos suplementos.

Una parte de las mujeres que participaron en este estudio recibieron al azar los dos suplementos, mientras que las otras consumieron un placebo sin saberlo.

Los suplementos de vitamina D y calcio no previenen completamente el cáncer

El estudio que realizó Cynthia Thomson tuvo una duración de 7 años y comprobó que un gran porcentaje de las mujeres que consumieron los suplementos de vitamina D y calcio tuvieron un 30% menos de probabilidad de desarrollar cáncer, en especial cáncer de mamá y de colón.

Por otro lado, descubrió que el consumo de estos suplementos elevaba en un 6% el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. La experta en nutrición cree que eso se debe a que los suplementos de calcio estimulan una mayor calcificación de las arterias coronarias.

Si bien la vitamina D y el calcio contribuyen a prevenir algunos tipos de cáncer, todavía se desconoce porque algunas personas a pesar de tomarlas regularmente y llevar una vida sana y activa, sí logran desarrollar esta enfermedad.

Por lo que se debe seguir realizando más estudios para poder descubrir por qué el cáncer tiene más predisposición en desarrollarse en algunas personas, no obstante, Cynthia Thomson aconseja tomar los suplementos como una adición a la dieta y no como un sustituto de la comida sana, asimismo recomienda realizarse un análisis para medir los niveles de calcio y determinar si se deben tomar o no y la cantidad.