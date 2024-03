Si quieres a dos personas, ¿lo mejor es quedarse con la segunda? Esto dicen los psicólogos

Estar atrapada en un triángulo amoroso es una situación complicada y desgastante emocionalmente, porque hay una decisión que debes tomar: ¿quedarse con tu pareja inicial o con esta segunda persona que te ha robado el corazón?

Pues bien, los expertos han analizado este caso basado en las experiencias de miles de parejas que han quedado atrapadas en situaciones de este tipo, pero la realidad es que al final, cada situación es diferente y la decisión tiene que ser meramente personal.

¿Debemos quedarnos con la segunda persona en un triángulo amoroso?

De acuerdo con el portal especializado, Psicología Online, hay que comenzar aclarando que sí se puede querer a dos personas al mismo tiempo, desmitificando aquello que entonces a la pareja principal no se le amaba o no se estaba enamorado de ella.

“En la psicología de las relaciones, se reconoce que es posible sentir atracción y tener sentimientos por dos personas al mismo tiempo”, apunta la fuente.

Esta situación puede romperte el corazón en medio de la duda, la confusión y la culpa | (Pexels)

“Desde el punto de vista biológico, es posible que coexistan diferentes tipos de amor y atracción hacia más de una persona simultáneamente. Por ejemplo, se puede amar a una persona por la seguridad y el compromiso que ofrece, mientras se está enamorado de otra por la emoción y la novedad que aporta a la vida”, agregan.

Por ende, es fundamental reflexionar lo que quieres en la vida y en una relación, y ser honesto tanto con uno mismo, como con los demás.

Una nueva persona puede aportarte novedad y pasión y por eso sentirás que "lo amas" | (margarita gangalo)

“La atracción humana está influenciada por muchos factores, como la novedad, la compatibilidad, la seguridad emocional y la pasión. Sin embargo, estos sentimientos no necesariamente indican la calidad o profundidad del amor en una relación”, dicen, por lo que no es tan fácil como quedarse con la nueva persona así como así, porque podrías darte cuenta tarde que realmente no había tanta afinidad.

Otro aspecto a considerar son las causas que pudieron haberte arrojado a sentir por alguien más como la insatisfacción en la relación actual, el miedo al compromiso, la búsqueda de novedad, explorar en el deseo sexual, entre otros. Por eso, quizás la respuesta incluso pueda ser quedarse en solitario y sanar lo que está fallando dentro de nosotros.