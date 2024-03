No necesitas que tu ex te pida perdón para superarlo y “cerrar ciclo” por estas razones

No necesitas que te pida perdón la persona que tanto daño te hizo. Verás, a veces nos quedamos atrapadas o atrapados en el ""daño que nos hicieron"", esperando a que de alguna forma, la persona que nos lo hizo, lo reconozca abiertamente y se disculpe de corazón. Es como si creyéramos que la disculpa sincera de la otra persona nos fuera a ""quitar el dolor"". La realidad es que, al margen de quién la provocara o la despertara, la herida (y el dolor que ésta conlleva) es solo nuestra... ... y solo nosotros la podemos sanar. Claro que sería un alivio para el alma que el otro o la otra viniera y dijera: lo siento muchísimo. Te he hecho mucho daño y me siento fatal por habértelo hecho. Claro que te gustaría que te lo dijera. Pero NO NECESITAS que te lo diga para poder pasar página y sanar. Tú ya sabes lo que te dolió. No necesitas que te valide tu dolor para sentirlo, transitarlo y sanarlo. Te acompaño si lo necesitas. Contacta. #traición #cuernos #infidelidad #infidelidades #desamor #ruptura #rupturas #rupturaamorosa #separacion #divorcio #divorcioconhijos #amorpropio #autoestima #selflove #autoconocimiento #crecimientopersonal #gestionemocional #desarrollopersonal #autocuidado #autorespeto #lovecoach #lovecoaching #lovecoachespaña #relaciones #problemasdepareja #beabravo #thelovelabb