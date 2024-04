Horóscopos de Los Ángeles y el consejo para lograr la abundancia y el amor este miércoles 3 de abril

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Miguel

El éxito no se logra solo con cualidades especiales, es un trabajo de constancia y organización para avanzar y lograr las metas. Pídele al ángel Miguel que con su poder te ayude a tener paz y tranquilidad para seguir adelante.

Tauro

Arcángel Gabriel

Si sabes lo que tienes que hacer y tienes tu corazón dispuesto a enmendar errores, no hay nada que te detenga para alcanzar el éxito. El ángel guardián Gabriel te ilumina el camino para avanzar.

Géminis

Arcángel Raziel

Los caminos de la abundancia y el éxito están llenos de obstáculos, depende de ti que los superes y avances. Pide al ángel Raziel que te ilumine con su luz divina para que puedas recuperar la confianza

Cáncer

Arcángel Rafael

No te desanimes porque las cosas no salen bien, es una etapa más en la vida. No planifiques, tomate un tiempo para reflexionar y lo intentas de nuevo que lo vas a lograr con éxito. El ángel Rafael estará a tu lado para sanar tus heridas

Leo

Arcángel Uriel

No te llenes de rencores por la maldad de otros. Tu eres un ser de mucha bondad y en ese camino debes seguir. No te quedes anclada en el odio avanza para que las bendiciones y la abundancia lleguen a ti. Pide a Uriel sabiduría para salir de las dificultades.

Virgo

Arcángel Raguel

Te sientes abrumada porque no sabes cómo pasar la página del pasado. Sanar las heridas es lo más importante, lo demás viene por añadidura y el éxito por el esfuerzo y la valentía. Pide a Raguel que te ilumine para que tomes la mejor decisión.

Libra

Arcángel Sariel

No permitas que las injusticias afecten tu paz mental. Fortaleza para tomar las decisiones y seguir adelante que la prosperidad está en tus manos. Pídele a Sariel el valor para transitar ese camino lleno de obstáculos.

Escorpio

Arcángel Remiel

No te dejes llevar por lo que dicen los demás, hazle caso a tu intuición porque mereces mejores oportunidades. Invoca al ángel Remiel para que te proteja y dé sabiduría para tomar la decisión correcta

Sagitario

Arcángel Metatrón

Deja de pensar en el pasado y concéntrate en el presente. Tu mereces que te valoren como ser humano. Metatrón es el ángel que tiene el poder para darte fortaleza y ayudarte a salir de ese hueco oscuro donde estás metida.

Capricornio

Arcángel Haniel

Tu actitud positiva te llevará a tomar la mejor decisión para lograr que el éxito llegue a ti y te haga más fuerte. Invoca a Haniel para que tengas momentos de reflexión y soluciones los problemas.

Acuario

Arcángel Jofiel

Eres guerrera, estás batallando para seguir adelante pese a todos los obstáculos que hay en el camino. El éxito y la abundancia llegarán a ti porque lo mereces. Pide al ángel Jofiel que este a tu lado para ayudarte a lidiar con tus pensamientos negativos.

Piscis

Arcángel Nuriel

No permitas que el desánimo y el miedo invadan tu corazón. El pasado debe quedar atrás y el presente y el futuro deben estar llenos de éxito y prosperidad si tu lo deseas. Invoca al ángel Nuriel para que sea tu guía en este camino tormentoso.