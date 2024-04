Senderista estadounidense se salva de la muerte gracias a una función exclusiva de iPhone

Un senderista estadounidense se salvó de la muerte gracias a una función que por ahora es exclusiva de los iPhone 14 en adelante. El joven se fue de excursión a un cañón de Utah junto a dos amigos y un accidente lo sorprendió. Si no hubiesen tenido el celular de Apple, habría sufrido una tragedia irreparable.

El celular se ha vuelto un elemento indispensable para las personas. Estar sin móvil es desconectarse del mundo entero. Y aunque muchos critican que se ha vuelto un dispositivo dependiente, la realidad es que te puede llegar a salvar la vida durante una inesperada eventualidad.

La prueba la tiene este senderista del que les estamos hablando, según la sorprendente historia que reseña Applesfera. En Utah hay una zona de cañones y monumentos naturales llamada San Rafael Swell, que están a la orden de cualquier aventurero para ser explorados.

San Rafael Swell

Los tres jóvenes en cuestión se adentraron en uno de estos cañones, en los que no suele suceder nada peligroso, ya que el senderismo se limita a caminatas que pueden realizar los que están en un nivel de principiantes.

Mientras descendían en uno de los cañones, los senderistas se encontraron un charco y al pisarlo se dieron cuenta, de la peor manera, que en realidad era una fosa profunda de agua de la que es muy difícil salir.

Los dos que quedaron afuera no lo podían sacar y el joven que cayó tenía la cabeza afuera, pero no se podía liberar. El peligro es que en esa zona el frío comienza a acechar y metido en el agua era candidato a una hipotermia y si no salía podía morir por las bajas temperaturas.

Fue aquí donde participó el iPhone 14 de uno de los senderistas que quedó afuera. A partir de estas versiones de los celulares de Apple, se añadió un servicio de emergencias satelital.

No necesita de datos o conexión de Wi-Fi para funcionar. El dispositivo se conecta con un satélite de órbita baja y manda la señal a los servicios de emergencia. Cuando las autoridades recibieron la alerta se comunicaron, por medio de la misma app, y de inmediato mandaron un helicóptero para salvarlos de una tragedia mayor.