Según una encuesta, los hombres adelgazan 5 kilos cuando son infieles

La relaciones extramatrimoniales o aventuras basadas en infidelidades puede generar muchos cambios en el comportamiento de las personas involucradas y en especial en los hombres, es capaz de hacerlos adelgazar hasta 5 kilos, así lo demostró una investigación publicada en Science Direct y basada en un encuesta desarrollada por IllicitEncounters.com.

En concreto, el sitio británico de citas para casados indicó que su encuesta determinó que el 72% de los hombres dice haber perdido peso desde que se embarcó en una relación extramatrimonial en los primeros tres meses de aventuras.

Anthony de Glasgow, uno de los participantes del sondeo, expresó: “ cuando comencé a tener aventuras hace unos dos años, supe que tenía que empezar a enorgullecerme más de mi apariencia: quería sentirme bien emocional y físicamente, y parecer más atractivo para las mujeres. A partir de ese momento, me prometí hacer más ejercicio. Si vieras una foto mía de hace dos años, no me reconocerías. La confianza que he ganado al tener aventuras y el impulso que me ha dado para querer cuidarme mejor es fenomenal ”.

Impacto del peso por la infidelidad

Convivir en infidelidad hace que los hombres aumenten la producción de adrenalina, cortisol y serotonina, generando una mayor sudoración para generar quemadura de calorías, además, el estudio asegura que por cada media hora de sexo intenso, se pueden quemar entre 100 y 300 calorías.

Jessica Leoni, ejecutiva de IllicitEncounters, explicó que al principio de una relación se tiende hacer un mayor esfuerzo, con un enorme énfasis en lucir bien para impactar a la persona a quien se quiere seducir, situación quea ayuda sin dudas a tener el fortalecimiento físico y mental para adelgazar.