Un inglés tiene 180 hijos e indicó que sólo conoció a 60

Según un reportaje de The Sun, Joe Donor, un hombre de 52 años procedente de Newcastle, es considerado el hombre más prolífico de Inglaterra y también la persona más fértil del mundo, al tener el increíble récord de 180 hijos gracias a los 13 años en el que ha donado su esperma en todo el Reino Unido a través de inseminación natural, inseminación parcial e inseminación artificial.

Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que entre sus dichos en el reportaje, declaró que a pesar de haber ayudado a muchas mujeres imposibilitadas por razones de salud de tener hijos, ha quedado en varias ocasiones en el ojo de la tormenta al recibir muchas críticas, además, la situación la generó impactos negativos en su vida personal y sobre todo, en la financiera.

“ Debido a que dedico mucho tiempo a ayudar a las mujeres y calculo el mejor momento para conocernos, además de que los tiempos de ovulación pueden cambiar, tengo que estar siempre listo para ayudar. Esto limita mi disponibilidad para tener romances con mujeres ”, explica Donor.

Contacto con las madres

Uno de los detalles más llamativos es que Donor intenta ver a las madres de cada uno de sus hijos, por lo menos dos veces por año, razón primordial del por qué es casi imposible entablar una relación amorosa como el resto de las personas. La regla principal para que todo marche como corresponde, es el de no besar a las mujeres en ningún momento de la relación.

Estos dichos generaron muchos detractores que critican su estilo de vida. No obstante, Joe Donnor se defiende al mantener que “ el internet tiene una forma de deshumanizar a las personas, es muy fácil hacer comentarios hirientes en línea, porque no les parezco una persona real. Me siento especialmente herido cuando mis críticos dicen que sólo hago donaciones para tener relaciones sexuales ”.

Aunque admite que la función de embarazar a las mujeres lo ve como un trabajo, el hombre aseguró que como deuda pendiente tiene el poder conocer a todos sus hijos, ya que hasta los momentos de sus 180, solo conoce a 60.