¿Le gustas? Qué significa que un hombre le de like a tus publicaciones e historias en redes

Cuando un hombre le da like a tus publicaciones en Instagram, Facebook, o cualquier red social tiene varios significados y si no sabes cuáles son te los contamos.

Y es que el hecho que a alguien le guste algo que publicas puede significar desde que le gustas para algo serio, hasta que solo quiere pasar el rato contigo.

Qué es lo que significa que un hombre le de like a tus publicaciones en redes

Que un hombre le de like a tus historias tiene diferente significado a que lo haga con tus publicaciones en redes, pues recuerda que una la ve todo el mundo, pero la otra no.

Así que si un chico le da me gusta a tus historias en redes puede que le gustes o se siente atraído hacia ti, pero no quiere que todos lo noten.

Lo que quiere decir que no quiere algo serio contigo, solo algo pasajero e incluso puede que tenga novia y no quiera que note que le te da like.

Ahora, si le da me gusta a lo que compartes en tu perfil o muro, entonces si evidencia que siente algo por ti y no le importa que cualquiera lo note.

Así que si lo hace de esta forma es porque sí está cautivado por ti, le encantas, está maravillado con tu belleza.

Pero, además, también debes analizar qué es lo que busca contigo, pues si le da me gusta a fotos en las que luzcas muy sexy y solo muestras alguna parte de tu cuerpo, lo que quiere es algo pasajero.

Ahora bien, si lo hace en fotos que compartes de tu rostro, de paisajes, de algún emprendimiento que tengas, entonces sí quiere algo serio contigo y está encantado contigo.

Así que debes estar muy atenta a qué tipo de publicaciones ese chico le da me gusta, para que sepas qué es lo que quiere contigo y si vale la pena.