“Me tiemblan las manos”, mujer dijo que tiene la ‘enfermedad del eclipse’

El eclipse del pasado 8 de abril en Norteamérica cautivó a millones de personas. Se trata de un fenómeno único en el que la Luna se atraviesa entre el sol y la Tierra, oscureciendo el día como si fuera de noche. Durante un promedio de cuatro minutos, todo se oscureció cuando el reloj aún marcaba horas diurnas. Miles todavía celebran haberlo podido apreciar, mientras que otros tantos, dicen en las redes sociales que quedaron con síntomas extraños después de ver este evento astronómico y que por eso padecen de la ‘enfermedad del eclipse’.

Una de las que expresó sentirse enferma por el eclipse, fue la usuaria de TikTok @sabrinamariaaax, quien contó que al igual que otros usuarios de esta plataforma digital, sufre de la “enfermedad del eclipse”.

“Al parecer, existe algo que puede suceder con el eclipse donde empiezas a sentir ‘enfermedad del eclipse’. No es broma, creo que eso es lo que estoy experimentando ahora mismo”, expuso la mujer por medio de un video.

Entre los síntomas que dijo tener están náuseas, malestar general y temblor de las manos. Otros usuarios afirman sentir síntomas parecidos, pero agregan los dolores de cabeza y agotamiento.

El video de @sabrinamariaaax tuvo más de nueve mil comentarios, y entre las personas que comentaron, hay quienes concuerdan que también se sintieron mal después del eclipse.

“Vaya. Sí. Me sentí muy mal. El cambio se sintió mucho. No me sentí real, sentí algo así como estar casi en un estado de sueño y fuera de equilibrio”, “¿Alguien se sintió mareado?”, “tuve dolor de cabeza inmediatamente después y luego tomé una siesta”, “sensación similar pero con dolor de cabeza, sensación de pesadez y falta de energía. Sólo quiero tomar una siesta”, fueron algunos comentarios.

¿Enfermedad del eclipse?

Médicamente, no está comprobado que exista algo llamado “enfermedad del eclipse” o que este fenómeno cause síntomas como los descritos por los internautas. Lo único que está corroborado por la medicina es que observar este fenómeno sin la debida protección ocular puede causar ceguera parcial o permanente.

Debido al efecto negativo de un eclipse para los ojos, se recomienda usar gafas especiales, ya que los lentes de sol normales no protegen.