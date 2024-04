“Le veía actitudes raras”: famosa YouTuber narra la pesadilla que vivió con un ex que intentó abus*ar de ella

El episodio más reciente del podcast de Un Tal Fredo, titulado “El trauma más fuerte de mi vida”, ha sido calificado por usuarios como uno de los más impactantes por dar voz a una youtuber que en 2019 denunció haber sido víctima de abus*o y que en su momento no fue tomada en serio. Ahora, su historia está resonando con gran fuerza en redes sociales por el terror con el que lo narra, aún años después.

Se trata de una pesadilla que vivió la youtuber mexicana Caeli (CaeLike) en 2018, la cual narró en su canal en 2019. En ese entonces, reveló que ella y un grupo de amigos también creadores de contenido, asistieron a una fiesta en Argentina que terminó mal pues en algún punto de la noche, sus acompañantes intentaron dr0garla para abus*ar sexualm3nt3 de ella.

Caeli La youtuber narró un intento de abus0 por parte de un ex novio (Youtube)

Según relató la youtuber, en algún momento comenzaron a comportarse extraño y a sospechar que le habían puesto algo a la bebida que le ofrecieron, lo que le generó la urgencia de salir del lugar. “Yo al principio dije, ‘es de amigos jaja’ pero por dentro estaba pensando ‘ayudame mamá’. En eso les empezó a cambiar la cara de ya molestos. No sé en verdad cuánto tiempo pasó pero se empezaron a ir unos y se quedaron estos amigos. Me salí al balcón, la vibra empezó a cambiar y sentía que algo podía pasar”.

Las cosas escalaron y según relató, sus acompañantes se comenzaron a poner violentos y que llegó una patrulla pero que nadie la ayudó.

“Me jalan al piso donde no estaba viendo la patrulla, me empiezan a gritar, me empiezan a patear. Yo empecé a tratar de zafarme y dije, ‘sólo llega a la puerta’. Se pone un tipo enfrente y no me deja pasar... Me aventé por las escaleras y salgo y la policía me agarra y yo me salvé”.

Caeli En el podcast de Un Tal Fredo, la youtuber narró el evento más traumático que vivió con un ex (Youtube)

Tras esto, buscó apoyo emocional en su ex novio en Los Ángeles, quien era su persona de confianza y creía “el amor de su vida”. Sin embargo, se vio sorprendida al descubrir que él tampoco tenía buenas intenciones hacia ella.

“Esos tres días yo ya le veía actitudes raras. Pues ya terminamos, tal vez por eso está así, como lindo y de repente súper enojado”, aseguró. “Era el amor de mi vida, con quien viví como todo un año, conoció a mi papá. Mi papá era de: “Te la encargo aquí en Los Ángeles”, porque era él mi persona de ya”.

Posteriormente, Caeli relató que en varias ocasiones el sujeto intentaba tocarla sin su consentimiento, con la intención de tener relaciones. Las cosas escalaron cuando comenzó a sospechar que estab bajo el efecto de “algo” y la acorraló.

“De la nada, me voltea, me baja los pantal*nes y se baja los pantalon*s él y estaba a punto de hacerlo. Yo le dije, no lo hagas, la vas a cagar”, confesó entre lágrimas a Un Tal Fredo.

La youtuber destacó que logró evitar ser víctima de un abuso gracias a un oso de peluche que estaba cerca de la cama, ya que el agresor comenzó a cuestionarla si tenía una cámara oculta.

En 2019, Caeli tomó valor para publicar un video en su canal de youtube en el que relató lo sucedido.

“Fue bien difícil grabar el video. Había estado en depresión y dije ‘van a decir que por qué me tardé un año’. Se te viene todo a la mente pero yo literal edité el video y sabía que ellos no se iban a quedar así. Lo de la amenaza sí la tenía en mi mente que algo podía pasar pero dije ya no voy a tener miedo, ya lo que sea que vaya a pasar pero quiero que la gente sepa y yo necesito sacarlo. No tardaron ni dos días en subir un video porque me llegaban comentarios de que ellos quisieron voltear la historia. Yo sé lo que pasó, yo estuve ahí. Hubo gente que se fue de su lado”, dijo.