Lanzan el primer curso de moda para la mujer Plus Size

La experta en moda y comunicadora de profesión Suzanne L Ujaque Guzmán creadora de Su-style.com primera y única plataforma digital latina para promover la moda plus y la autoestima y que este año cumple sus primeros 11 años, lanzan la primera herramienta de moda para la mujer de talla grande en línea; el curso APRENDE A VESTIR PLUS SIZE. Una herramienta educativa compuesta por 10 módulos y 17 lecciones en video y descargables para el seguimiento de cada estudiante.

PUBLICIDAD

La mujer de talla 14 en adelante es la mujer más común en nuestra Isla sobrepasando el 67% de las féminas mayores de 18 años en la población local y sobrepasando un 70% las féminas en Estados Unidos. Cabe mencionar que en un reciente estudio entre 6,000 mujeres realizado entre las participantes del evento SustyleXpo, representando a los diversos pueblos.. el 85% de las mujeres NO están a gusto con su cuerpo e Imagen, siendo el resultado más revelador y que a su vez fue punta de lanza para el desarrollo de esta herramienta educativa para las mujeres de talla grande ( que se describe a mujeres de talla 12 en adelante).

Recomendado

“En un mundo donde la moda parece tener pocos tamaños, sabemos lo desafiante que puede ser encontrar ese estilo que no solo te queda bien, sino que te hace sentir increíble. Todos hemos estado allí... frente al espejo, probando outfit tras outfit, buscando algo que nos haga sentir confiadas y hermosas. Pero, ¿y si te dijera que el secreto no está en cambiar cómo te ves, sino en cómo te vistes? Es por eso que estoy más que emocionada de ‘Aprende a Vestir Plus SIZE’! Un programa diseñado específicamente para mujeres maravillosas de talla grande, que desean explorar su estilo único y liberar todo su potencial de belleza no importa tu talla”; expresó su creadora Suzanne Ujaque quien lleva estudiando este mercado por los pasados 13 años.

El Curso que además cuenta con 2 Guias completas descargables La Guia Cuaderno de Moda Plus y la GUIA del Color para dar seguimiento en tu casa de las combinaciones. Entre los 10 módulos se encuentran:

- Módulo 1: Conociendo mi cuerpo

- Módulo 2: Potenciando mi Confianza

- Módulo 3: Descubro mi estilo

- Módulo 4: Trucos Plus Size

- Módulo 5: Experta en Combinaciones

- Módulo 6: Armando Mi Closet

- Módulo 7: Aprendiendo a complementar

- Módulo 8: Mejorando mi Proyección

- Módulo 9: Aprende a Posar

- Bono: 1: proporciones de la Ropa

- Bono 2: Cómo funciona la Moda

- -Bono 3: aprendiento todo sobre Fajas

“Con este curso, descubrirás cómo elegir las prendas que mejor se adaptan a tu figura, cómo jugar con colores y texturas, y cómo expresar tu personalidad única a través de tu vestuario. Todo esto, de la mano de mi experiencia por más de 13 años en moda plus size, además una comunidad de apoyo y amor propio”; destacó Suzanne Ujaque quien el pasado año lanzó Academia SUSTYLE para llevar a las mujeres de la mano a cumplir sus metas y emprender.

Quien se une al Curso Aprende a Vestir Plus Size será parte de una comunidad exclusiva y tendrás secciones en vivo en línea mensuales con Suzanne Ujaque para preguntas respuestas y seguimiento. Para más información del curso puede acceder a: https://www.elevatulookplus.com/aprendeavestirplus-pre-188b2d82 o visita las redes sociales @sustyletv o enviando un mensaje via WhatsApp al 939-415-1500