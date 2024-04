¡Cuidado con el exceso de amor! puedes ser víctima del ‘Love bombing’

Todo en exceso es dañino, incluso el agua y el oxígeno, que son vitales, pueden acabar con tu vida si pasas los parámetros que tolera el cuerpo, pues la vida está llena de límites, que en su justa medida son sanos, es por esto que hasta el amor desmedido tampoco resulta beneficioso y ahora se le conoce como “Love bombing”.

Esto se traduce como un “bombardeo de amor”, que como su término lo asoma se trata cuando de una práctica de manipulación en la que se busca, mediante detalles y dedicación exagerada, la atención de otra persona para iniciar una relación de pareja. Sí, es como las tácticas intensas de seducción como las que usó Joe Goldberg para conquistar a Guinevere Beck en la primera temporada de la serie You.

Consiste en sobrevalorar y exagerar el afecto, la atención y los elogios hacia la otra persona de manera excesiva y repentina, con el fin de generar una conexión emocional rápida y profunda. Aunque no hay estudios científicos específicos sobre el love bombing, se ha estudiado en el contexto de relaciones abusivas y manipulativas.

Algunos expertos en psicología y relaciones han descrito a esta acción como una táctica de control y manipulación emocional que puede tener consecuencias negativas para la persona que lo experimenta. Su juego es tan sutil, que la mayoría de las veces para desapercibido. La psicóloga clínica chilena Mariana Gangas, contó al diario La Tercera, que básicamente “llenan de mensajes de adoración y atención al otro de manera persistente, para ser percibido como un alma gemela”.

La experta señaló que, por lo general, son narcisistas quienes actúan de esta forma, pues cuentan con una gran habilidad para decir lo que el otro quiere escuchar. Ella ejemplifica: “Hablamos de una persona que inunda de mensajes, flores, regalos, halagos, comentarios positivos o piropos a otra, para que ésta se sienta reconocida y validada frente a los demás”.

Luego de esto, suelen quitar repentinamente esa atención de sus parejas, para dar paso al menosprecio con la finalidad de que la persona cesa e sus límites para volver a sentirse halagada.

¿Cómo detectar que estás en medio de un “love bombing”?

Ante esto, Charlie Huntington, psicólogo especialista en relaciones románticas de la Universidad de Denver, le explicó a la BBC Mundo cómo saber que se está viviendo este proceso:

1. Un “te amo” apresurado: “Los “te amo” a la primera semana o las insinuaciones apresuradas de compromiso, cuando todavía no existe la confianza necesaria en el otro, pueden ser banderas rojas”, explicó el experto.

2. Adiós a los amigos: Manifiestan que desean pasar tanto tiempo a tu lado, que buscan las maneras para aislarte, sutilmente, de familiares y amigos, de esta forma tiene control sobre ti y no hay alguien que te puede abrir los ojos.

3. No dejan un espacio para ti: no ay minuto del día en el que no deje de llamar, enviar mensajes o manifestarse, porque “está preocupado por ti”.

4. Se le va la sutileza: cuando sin ningún motivo todo ese amor e interés que pregona se esfuma en un santiamén, solo buscar manipularte.