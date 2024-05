El gurú de Bill Gates propone que la IA podría ser la respuesta a la pregunta “¿Qué necesitamos para ser felices?”

Nick Bostrom, filósofo admirado por científicos como Bill Gates, Elon Musk o el fallecido Stephen Hawking, propone que la inteligencia artificial se alza como la solución de todos los problemas de la humanidad.

¿Qué necesita la humanidad para ser feliz? si existiese una sola respuesta a esta pregunta, quizás seríamos una civilización muy diferente a la que vivimos en la actualidad. Nuestra raza tiene tantos puntos de vista como personas habitando el planeta. Y aunque muchas veces llegamos a estar de acuerdo en muchas cosas, la diferencia de opinión es algo que nos marca.

En su más reciente libro titulado Deep Utopia: Life and Meaning in a Solved World (Utopía profunda: vida y significado en un mundo resuelto), explica que el humano podría vivir en un mundo utópico, en el que no existe el trabajo y sólo nos dedicamos a descansar, porque la inteligencia artificial se encarga de todo. ¿Será esa la respuesta a la interrogante con la que abrimos el párrafo anterior?

Posiblemente no, y ese es el enfoque de su libro, según lo explica el mismo Nick Bostrom, en una entrevista con Wired. El filósofo se plantea en su pieza qué tanto se podría sostener una sociedad en la que el humano no tiene responsabilidades, metas u objetivos, porque ya todo está resuelto por una máquina.

“Soy optimista sobre lo que podría ser el resultado si las cosas van bien. Pero eso está al otro lado de un montón de reconsideraciones bastante profundas sobre lo que podría ser la vida humana y lo que tiene valor. Podríamos tener esta superinteligencia y podría hacerlo todo; entonces hay un montón de cosas que ya no necesitamos hacer y esto socava mucho de lo que actualmente pensamos que es la especie y el fin de la existencia humana. Quizá también haya mentes digitales que formen parte de este futuro”, dijo en la entrevista.

En el medio antes citado le preguntaron sobre la diferencia de este libro, en que resalta lo que podrían ser las bondades de la inteligencia artificial y el anterior (Superinteligencia: Caminos, peligros, estrategias) en el que advertía de los peligros del avance de la tecnología.

Bostrom respondió que precisamente se dio lo que él buscaba, que la ciencia no intentara avanzar ciegamente en la tecnología, sino con premura para no poner en peligro el fin de nuestra raza.